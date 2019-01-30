10 лучших приложение для изучения английского языка (проверено Роскачеством!)

Специалисты Роскачества установили, какими приложениями удобнее всего пользоваться, чтобы выучить английский язык. Для экспертизы отобрали 22 самых популярные приложения в Российском сегменте.

Вот как выглядит топ-10 самых удобных приложений для iOS:

Рейтинг для пользователей Android: