10 лучших приложение для изучения английского языка (проверено Роскачеством!)
Специалисты Роскачества установили, какими приложениями удобнее всего пользоваться, чтобы выучить английский язык. Для экспертизы отобрали 22 самых популярные приложения в Российском сегменте.
Вот как выглядит топ-10 самых удобных приложений для iOS:
Рейтинг для пользователей Android:
Ранее специалисты назвали самые востребованные иностранные языки, которые нужно учить в ближайшем будущем.
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