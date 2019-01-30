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10 лучших приложение для изучения английского языка (проверено Роскачеством!)

Специалисты Роскачества установили, какими приложениями удобнее всего пользоваться, чтобы выучить английский язык. Для экспертизы отобрали 22 самых популярные приложения в Российском сегменте. 

Вот как выглядит топ-10 самых удобных приложений для iOS:

  1. Simpler
  2. busuu
  3. Puzzle English
  4. LingoDeer
  5. Mondly
  6. Lingualeo
  7. Memrise
  8. ABA English
  9. Duolingo
  10. EWA

 

Рейтинг для пользователей Android:

  1. busuu
  2. LingoDeer
  3. Puzzle English
  4. Simpler
  5. Mondly
  6. Lingualeo
  7. ABA English
  8. Memrise
  9. Duolingo
  10. EWA

Ранее специалисты назвали самые востребованные иностранные языки, которые нужно учить в ближайшем будущем. 


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