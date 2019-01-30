Стало известно, когда в Петербурге откроется музей Бродского

Музей поэта Иосифа Бродского откроется в Петербурге в мае 2020 года — к 80-летию поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко.

Пространство включит в себя несколько функциональных зон. В 2018 году создатели приобрели квартиру, в которой будет зона временных выставок. В этом же помещении появится книжное кафе.

«Книги — подборка поэзии, эссеистики, сочинений Бродского — здесь возникнут не для антуража, как в большинстве ресторанов. На них возлагается идеологическая функция и миссия. Кафе станет полноценным public space, где по вечерам будут проходить лекции, спектакли, поэтические чтения», — отмечает историк и куратор проекта Павел Котляр.

«Собака.ru» поговорила с Максимом Левченко о том, почему дело долго не двигалось с мертвой точки и как будет выглядеть долгожданный музей.