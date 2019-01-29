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В трудовой стаж женщин предлагают записывать годы воспитания детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что годы домашней работы и воспитания детей необходимо засчитывать женщинам в трудовой стаж. 

Также, по мнению Москальковой, нужно легализовать и дать право на финансирование кризисных центров для женщин, которые существуют за счет волонтеров, но уже полностью доказали свою необходимость. 

«У государства должно быть право их содержать, выделять им помещения и финансировать их деятельность», — сказала омбудсмен. Кроме того, работодатели должны давать женщинам право работать из дома, если это связано с семейными обстоятельствами. 

Ранее в Госдуме предложили ввести в школах уроки по раннему материнству, чтобы бороться со стигматизацией мам-подростков.

 


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