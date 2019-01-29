Минюст предлагает не наказывать за коррупцию из-за «обстоятельств непреодолимой силы»

Министерство юстиции РФ предлагает не считать правонарушением те случаи коррупции, которые произошли из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации.

Ведомство хочет освободить от ответственности тех людей, которые дали или получили взятку при обстоятельствах, сделавших невозможным соблюдение запретов и исполнение обязанностей. Сейчас в таких случаях от ответственности никто не освобождается.

Законопроект Минюст разрабатывал совместно с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом Минтрудом и МВД. Освоождать граждан от наказания планируют после соответствующей проверки, которая доказала их невиновность.