ФАС хочет изменить законодательство, чтобы получить доступ к банковской тайне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовится внести законопроект, принятие которого откроет ей доступ к банковской тайне. Об этом рассказал Дмитрий Артюшенко, замглавы управления по борьбе с картелями ФАС.

Поправки планируются в закон «О банках и банковской деятельности». ФАС хочет, что ее включили в перечень организаций, которым банки обязаны давать данные клиентов по требованию. Этот доступ поможет службе выявлять картельные сговоры компаний, а также следить за движением денег по счетам.

«Сейчас многие банки все же предоставляют документы в ответ на запросы ФАС, опираясь на закон о конкуренции. Поправки в банковский закон четко сформируют перечень лиц, кому кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну, и не оставят места для претензий со стороны клиентов и регулятора», — говорит директор юридического департамента Юникредит-банка Наталья Окунева.