Как предприниматель Эрик Бровко создал бесплатную платформу для чекапа здоровья

Предприниматель и визионер развивает онлайн-платформу «Мое здоровье», которая с помощью искусственного интеллекта поможет предотвратить серьезные заболевания, и поддерживает молодых художников в рамках всероссийского конкурса проектов Nova Art.

Ты вырос в музыкальной семье — твой отец был композитором, а дядя работает в группе «ДДТ», — но сам ушел в бизнес. Неужели не хотелось стать музыкантом или поэтом? В детстве я был уверен, что мой путь — это музыка, концерты и стихи. Меня вдохновляли Юрий Шевчук, Пол Маккартни, Джим Моррисон, Виктор Цой, Борис Гребенщиков, и многие важные события ассоциируются с их песнями. Моя мечта в какой-то степени реализовалась, когда в третьем классе собралась группа и мы записали альбом. Помню, как мы всю ночь делали ксерокопии нарисованной от руки обложки и переписывали кассеты на стареньком магнитофоне. В итоге смогли продать одноклассникам почти весь тираж. Наверное, это и был мой первый предпринимательский опыт. Несмотря на все бизнес-проекты, в которых участвую, я продолжаю периодически писать стихи, для меня это очень важно.

Как бизнесмен, ты проделал большой путь: от интернет-торговли к инновациям в сфере здравоохранения. Я очень любознательный человек, мне интересны и наука, и бизнес, и искусство, и история. В этом есть и минус: тяжело выбрать что-то одно, когда вокруг так много увлекательного. После определенных событий в жизни я задал себе вопросы: зачем я делаю то, что делаю? что мною движет? что останется после меня? Когда я смог четко на них ответить, появилась осознанность и сформировался фундамент, в основе которого — мои ценности и мечты. Как писал Сартр: «Человек обречен быть свободным». Внутренняя свобода позволяет заниматься тем, что любишь, и это ключевой момент. Прибыль — лишь следствие того, что ты делаешь, и инструмент для роста.

Что такое «социальное предпринимательство», о котором ты любишь говорить? Для меня это проекты, решающие конкретные социальные задачи. Крайне важно видеть полную картину мира: решив одну проблему, не породит ли твой проект другую? Какой эффект даст решение сегодняшней проблемы через десять-двадцать лет? Я наблюдаю, что и к нам приходит интерес на новые течения, такие как sustainable development, social impact, impact investing.

Ты создал онлайн-платформу «Мое здоровье», где можно пройти тест, получить рекомендации и записаться к врачу — все это бесплатно. Хочешь реформировать систему здравоохранения? Миссия нашего проекта — изменить культуру отношения людей к своему здоровью. Мы хотим, чтобы они занимались профилактикой, а не лечением болезней, и стремимся построить искусственный интеллект, который на основе персональных особенностей человека будет заботиться о его состоянии здоровья. В этом году мы запускаем мобильное приложение, которое будет адаптироваться под человека. В нем будет дневник показателей, задания на каждый день, тесты для выявления факторов риска, отчеты и рекомендации по посещению врачей, сдаче анализов и прохождению диагностики с функцией записи в государственные поликлиники по полису ОМС. Далее мы планируем развивать профилактическую нейросеть и выходить на международный рынок.

Искусство помогает увидеть жизнь без тотального рационализма

Не так давно ты стал интересоваться и современным искусством. Что тебя к нему привело? К современному искусству меня подвела галерист Анна Баринова, с которой мы подружились во время учебы в бизнес-школе «Сколково». Я стал посещать выставки, ярмарки, биеннале, познакомился с российскими художниками. Дальше пошли первые покупки работ, я начал изучать историю и аналитические отчеты. Направление очень недооцененное, и я уверен, что российское современное искусство в будущем еще займет значимую роль на международном рынке. В этом году я вошел в состав попечителей Всероссийского конкурса проектов молодых художников Nova Art, который инициировала команда галереи Anna Nova. Проект интересен тем, что это конкурс идей, а не готовых работ, и важно, что в нем нет одного победителя — поддержку получат двенадцать художников. Его итогом станет выставка на одной из центральных площадок Петербурга. Это стартап-акселератор, только в сфере искусства.

Чем, на твой взгляд, искусство может быть полезно бизнесу? Для меня лично современное искусство — это новый взгляд на окружающий мир. Оно рассказывает не только про черное и белое, но и про множество полутонов, помогает заглянуть в будущее и вдохновляет на новые идеи. По исследованию бизнес-школы Cass в Лондоне, 64% опрошенных согласились с тем, что наличие современного искусства в офисе делает их работу более мотивирован- ной. Я не могу не согласиться, так как наблюдаю схожий результат на примере своей команды: искусство помогает нам увидеть жизнь иначе, без цифр и тотального рационализма.

Говорят, что бизнес, наряду со многими сферами жизни, претерпевает сильные изменения в связи с инновационными технологиями. Какие качества и знания будут востребованы в этом будущем? Мы живем в очень интересный период: в ближайшее время исчезнет более двухсот профессий, людей на многих рабочих местах заменят нейросети и роботизированные системы. Эта тенденция может повлечь за собой серьезный кризис, если мы не трансформируем модель образования. Человечеству предстоит создать новые профессии, которые сформируют новые компетенции. Я бы делал ставку в большей степени на софт скиллс, такие как лидерство, критическое мышление, креативность, коммуникация, ну и, конечно, базовые знания — история, литература, биология, психология, математика, — формирующие кругозор.