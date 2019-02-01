Как 16-летний бизнесмен Тимур Кузьмин запустил популярный баттл спортсменов Vortex Sport

Год назад несовершеннолетний бизнесмен из Петербурга запустил первый в России баттл спортсменов разных дисциплин — выпуски его YouTube-проекта Vortex Sport, где кроссфитеры и бойцы соревнуются с бодибилдерами или пловцами, собирают сотни тысяч просмотров.

Как ты, тогда еще 14-летний мальчик, заработал 316 тысяч долларов? В пятом классе родители отправили меня учиться в Майами. Я обрадовался — отношения с одноклассниками в русской школе у меня были плохие, мне постоянно казалось, что я хуже других, появились комплексы. В Америке я жил со старшей сестрой, у которой там бизнес по ремонту и продаже кофемашин, и после уроков я часто слонялся в ее офисе. Однажды посмотрел серию «Смешариков», где герои делали машину времени, и подумал: а что будет, если скрестить кофемашину и игровой автомат? Пристал к программисту-кубинцу, на ломаном английском описал ему свою идею — на удивление он меня понял, хотя его английский тоже был далек от идеала. Он написал программку для офисной кофемашины, и иногда, когда в ней заказывали кофе, она отвечала: «Shit happens! Повезет в следующий раз». Через пару месяцев нашу «лотерею» заметила сестра. «Это ты сделал?» — спросила она, а я начал выкручиваться, потому что думал, что провинился. Она переиначила нашу задумку: вместо того чтобы лишать человека кофе, придумала давать ему конфету или печенье — и продала идею за 730 тысяч долларов, а я получил серьезную долю от этой суммы.

Куда вложил прибыль от сделки? Я тогда занимался смешанными единоборствами, но, честно говоря, смотреть их я любил, а вот заниматься сам — нет. Я задумался: а как узнать, кто лучше, кроссфитер или пловец? Боец или бодибилдер? Единственный способ выяснить — поставить их на одну и ту же площадку, дать им одинаковые задания и посмотреть, кто быстрее с ними справится. Я предложил своему тренеру сделать такое шоу, он идею поддержал. Сказал, что есть подобные передачи в Америке, но я их даже не смотрел — мне интересно не копировать, а развивать что-то свое. Так появился Vortex Sport. Я спонсирую проект, а тренер Артур Корчемный занимается организацией — он чем- пион России и мира по боевому самбо, у него хорошие связи, он многих именитых спортсменов привел на наши «зарубы». Но мне, конечно, было интереснее звать блогеров — если выпускаешь видео на YouTube, подписчики хотят видеть известных людей.

Бизон

Александр Шпак

Да, у баттла между популярными ютюберами — бодибилдером Алексеем Шреддером и «силачом старой школы» Виктором Блудом — больше миллиона просмотров! А матч-реванш собрал бы еще больше. Надеюсь, он все-таки состоится. Еще хочу, чтобы у нас снялись Александр Шпак (эпатажный бодибилдер, который сильно изменил свою внешность пластической хирургией, татуировками и макияжем. — Прим. ред.) и Бизон (известный бодибилдер из Краснодара. — Прим. ред.) — планирую, что в следующих сезонах мы их увидим.

У тебя большая команда? Как подчиненные реагируют, когда узнают, что их босс столь юн — тебе ведь сейчас всего шестнадцать? Vortex Sport занимаются двадцать человек. Бывало, что из-за возраста не относились всерьез или говорили, что за меня отец-бизнесмен все делает. Это, конечно, не так. Я могу спросить у папы совета, но не более того.

У тебя есть еще и кофейный проект — Vortex Coffee, киоски самообслуживания с качественным кофе. Как он развивается? Наши кофейные автоматы стоят в аптеках «Озерки». Конечно, мне бы хотелось видеть их в крупных торговых центрах — в «Невском центре» или в «Галерее», — но в первом уже есть аналогичный Costa Express, а во втором все-таки очень высокая аренда. Казалось перспективным поставить эти автоматы в гипермаркеты, но я заметил, что кофе-корнеры там не вызывают доверия у людей в России. Мне это удивительно: в Америке многие заходят в Whole Foods за едой и кофе по пути на работу.

Если бы не лесть, то проектов у меня было бы намного больше

Ты бизнесу как-то учился? У меня сейчас в канадской школе как раз специализация «бизнес», но рассказывают нам там в основном про налоги и законодательство. А так книг по бизнесу не читал, видео не смотрел, на тренинги не ходил — не понимаю, зачем это нужно. Каждый бизнес разный, нельзя ему научиться. Я просто вижу свои цели и пытаюсь к ним прийти.

Кем себя видишь лет через десять? Мне бы хотелось открыть международный бизнес. Хочу больше заниматься музыкой. Недавно выпустил сингл, планирую записать EP — сейчас уже мало кто делает альбомы — и лет через десять-пятнадцать создать международный звукозаписывающий лейбл и запустить бренд одежды — не самому придумывать, а находить дизайнеров, которые делают интересные вещи, и продавать их. Свое будущее вижу в Канаде.

Почему не в Штатах, где ты тоже жил? В Канаде и Америке к мигрантам относятся по-разному. Если Канада считается страной приезжих, то в Америке уже все свои. И если ты выбиваешься из колеи, тебе напомнят, что ты не местный, что ты из России. Это неприятно. В Америке строить бизнес лучше, а в Канаде — легче. Хотя климат в Канаде еще хуже, чем в Петербурге. По-моему, в Питере все хорошо с погодой! По крайней мере, если сравнивать с Гамильтоном, где я живу, — это недалеко от Торонто.

У тебя есть ролевая модель, человек, успехами которого восхищаешься? Честно сказать, нет. В детстве у всех есть кумиры в музыке или в кино, но я всегда понимал, что суперспособностей ни у кого нет, все мы обычные люди. Мне хочется быть успешным и быть собой. Может, эгоистично прозвучит, но единственный человек, которому я хочу подражать, — это лучшая версия меня.