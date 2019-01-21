Ozon запустит сервис доставки еды к середине 2019 года

Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустит в России собственный сервис доставки еды. Сотрудничать уже согласились 200 ресторанов.

Сначала компания начнет сотрудничество только с теми заведениями, у которых функционирует своя система доставки. Ozon предоставит им доступ к рекламной площадке с 1,5 млн уникальных пользователей в сутки, а также поможет привлечь новую аудиторию. За каждый заказ ритейлер будет получать комиссию, но ее сумма не уточняется.

«В числе клиентов Ozon есть и пользователи агрегаторов доставки, и те, кто раньше не пробовал доставку еды. Последние попробуют новый для себя сервис от Ozon, привычной и удобной площадки, которой они доверяют, а те, кто уже пользуется агрегаторами, получат новую услугу и программу лояльности. Клиенты смогут копить бонусы за покупку еды из ресторанов или использовать баллы для оплаты заказов», — сообщают в Ozon.