Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук, пишет «Интерфакс». В академии священнослужителя назвали большим популяризатором науки.

«Как говорил Эйнштейн: теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказали в пресс-службе РАН. Также в Академии вспомнили, что патриарх не раз принимал участие в съемках передачи о науке «Очевидное — невероятно».

«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН. В этот же день звание профессора получит глава Совета федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».