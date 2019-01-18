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ВОЗ назвала 10 главных глобальных угроз человечеству

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила ежегодный топ-10 глобальных угроз здоровью. Лидер в этом списке — загрязнение воздуха и изменение климата планеты. По данным специалистов, проблемы экологии причиной развития таких болезней как рак, инсульт и различные легочные заболевания. 

 

  1. Загрязнение воздуха и изменение климата;
     
  2. Незаразные болезни (например, рак, диабет и сердечные заболевания);
     
  3. Глобальная пандемия гриппа;
     
  4. Слабые системы здравоохранения в развивающихся странах;
     
  5. Новые устойчивые к антибиотикам инфекции;
     
  6. Эпидемия Эбола и другие опасные заболевания;
     
  7. Плохо развитые системы первой медицинской помощи;
     
  8. Сознательный отказ от вакцинации;
     
  9. Лихорадка денге;
     
  10. Эпидемия ВИЧ.

 

Сознательный отказ от вакцинации впервые попал в этот список. Медики утверждают, что прививки на данный момент — один из наиболее эффективных способов избежать болезней, который предотвращает 2-3 млн смертей в год. 

 


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