ВОЗ назвала 10 главных глобальных угроз человечеству

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила ежегодный топ-10 глобальных угроз здоровью. Лидер в этом списке — загрязнение воздуха и изменение климата планеты. По данным специалистов, проблемы экологии причиной развития таких болезней как рак, инсульт и различные легочные заболевания.

Загрязнение воздуха и изменение климата;

Незаразные болезни (например, рак, диабет и сердечные заболевания);

Глобальная пандемия гриппа;

Слабые системы здравоохранения в развивающихся странах;

Новые устойчивые к антибиотикам инфекции;

Эпидемия Эбола и другие опасные заболевания;

Плохо развитые системы первой медицинской помощи;

Сознательный отказ от вакцинации;

Лихорадка денге;

Эпидемия ВИЧ.

Сознательный отказ от вакцинации впервые попал в этот список. Медики утверждают, что прививки на данный момент — один из наиболее эффективных способов избежать болезней, который предотвращает 2-3 млн смертей в год.