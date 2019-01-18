ВОЗ назвала 10 главных глобальных угроз человечеству
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила ежегодный топ-10 глобальных угроз здоровью. Лидер в этом списке — загрязнение воздуха и изменение климата планеты. По данным специалистов, проблемы экологии причиной развития таких болезней как рак, инсульт и различные легочные заболевания.
- Загрязнение воздуха и изменение климата;
- Незаразные болезни (например, рак, диабет и сердечные заболевания);
- Глобальная пандемия гриппа;
- Слабые системы здравоохранения в развивающихся странах;
- Новые устойчивые к антибиотикам инфекции;
- Эпидемия Эбола и другие опасные заболевания;
- Плохо развитые системы первой медицинской помощи;
- Сознательный отказ от вакцинации;
- Лихорадка денге;
- Эпидемия ВИЧ.
Сознательный отказ от вакцинации впервые попал в этот список. Медики утверждают, что прививки на данный момент — один из наиболее эффективных способов избежать болезней, который предотвращает 2-3 млн смертей в год.
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