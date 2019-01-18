В России предложили убрать из продуктовых магазинов алкоголь и табак

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкоголь и табачную продукцию нельзя будет продавать в обычных магазинах. Реализовывать товар можно будет только в специальных местах, куда не будут допускаться лица младше 18 лет.

По мнению депутата, это поможет уменьшить число спонтанных покупок такого рода, а значит люди станут здоровее. Кроме того, дети не будут видеть эти товары и не захотят его пробовать.

А специальные магазины должны будут закрываться в ночное время, ведь продавать ночью алкоголь нельзя, а торговать одними сигаретами — нерентабельно.

В прошлом году вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила о том, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя. Голикова ссылается на международный опыт, где алкоголь продают не с 18, а с 20-21 года.