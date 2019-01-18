В Приморском районе воссоздали квартиру времен блокады Ленинграда

В Доме культуры на Богатырском проспекте открылась интерактивная выставка «900 дней мужества». Экспозиция представляет собой воссозданную ленинградскую квартиру времен блокады.

Посетители могут увидеть предметы быта, характерные для того времени: плотные занавески, абажур, печь-буржуйку, сани для перевозки питьевой воды. У входа развешаны плакаты военного времени, а на столе лежат письма из Ленинграда тех времен.

Открывать выставку будут почетные гости – дети блокадного Ленинграда. В их честь прозвучат стихи военных лет и отрывки фронтовых сводок.

Выставка будет открыта до 15 февраля с 11:00 до 20:00.