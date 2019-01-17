Блокировка Telegram мешает нагревать воду в бойлере
Пользователи приложения Ariston Net для дистанционного управления бойлеров от фирмы Ariston столкнулись с проблемами, вызванными действиями Роскомнадзора.
Один из владельцев бойлера пожаловался, что уже после двух месяцев использования приложения оно перестало работать. В компании объяснили, что в попытках заблокировать Telegram в прошлом году ведомство нанесло удар по IP-адресам Amazon, на которых работает сервис.
Люди оставляют жалобы в «Яндекс.Маркете» и в App Store.
Напомним, мессенджер Tеlegram заблокировали на территории России 13 апреля 2018 года. Поводом стал отказ владельца приложения Павла Дурова предоставлять в Роскомнадзор ключи шифрования данных.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.