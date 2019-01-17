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Блокировка Telegram мешает нагревать воду в бойлере

Пользователи приложения Ariston Net для дистанционного управления бойлеров от фирмы Ariston  столкнулись с проблемами, вызванными действиями Роскомнадзора. 

Один из владельцев бойлера пожаловался, что уже после двух месяцев использования приложения оно перестало работать. В компании объяснили, что в попытках заблокировать Telegram  в прошлом году ведомство нанесло удар по IP-адресам Amazon, на которых работает сервис. 

Люди оставляют жалобы в  «Яндекс.Маркете» и в App Store.

Напомним, мессенджер Tеlegram заблокировали на территории России 13 апреля 2018 года. Поводом стал отказ владельца приложения Павла Дурова предоставлять в Роскомнадзор ключи шифрования данных. 

 

 


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