Блокировка Telegram мешает нагревать воду в бойлере

Пользователи приложения Ariston Net для дистанционного управления бойлеров от фирмы Ariston столкнулись с проблемами, вызванными действиями Роскомнадзора.

Один из владельцев бойлера пожаловался, что уже после двух месяцев использования приложения оно перестало работать. В компании объяснили, что в попытках заблокировать Telegram в прошлом году ведомство нанесло удар по IP-адресам Amazon, на которых работает сервис.

Люди оставляют жалобы в «Яндекс.Маркете» и в App Store.

Напомним, мессенджер Tеlegram заблокировали на территории России 13 апреля 2018 года. Поводом стал отказ владельца приложения Павла Дурова предоставлять в Роскомнадзор ключи шифрования данных.