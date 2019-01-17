Google Maps переименовал детские сады в крематории

В Google Maps произошла техническая ошибка — в нескольких городах России детские сады переименовали в крематории. Несколько учреждений Петербурга и Москвы около суток отображались именно так.

В Уфе крематориями назвали не детские сады, редакции местных СМИ: Ufa1, ГТРК «Башкортостан», «РБК», «Комсомольская правда», а также гостиница, ресторан и агенство недвижимости.

В компании не прокомментировали, была ли это хакерская атака. Сейчас неполадки уже устранены.

Ранее в Петербурге появились государственные учреждения, названные в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса. А затем памятника Николая I переименовали в «памятник тряпке».