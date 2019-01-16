Какие профессии скоро умрут, а в каких будут огромные зарплаты? Объясняет Алена Владимирская

Глава рекрутингового агентства Pruffi, основательница HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главный хедхантер «Mail.Ru Group» Алена Владимирская рассказала, что нужно срочно начинать учить, а из каких отраслей стоит бежать как можно скорее.

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Я не философ и не мыслитель, но знаю, какие профессии будут востребованы в будущем, потому что занимаюсь хантингом. От рекрутинга он отличается тем, что это поиск редких, топовых специалистов. Чаще всего хантинг необходим в двух случаях: либо человека ищут на замену, либо на новое направление. Поэтому собственники, как визионеры своего бизнеса, объясняют мне, какой они видят компанию в горизонте 3, 5, 7 лет. Таким образом я понимаю, какие навыки будут востребованы, какие направления выстрелят через пять лет – потому что руководителей для них ищут уже сейчас. Что делать, если хочешь быстро подняться по карьерной лестнице? Рассказываю на примере: я из мира интернета, много лет отработала в Mail.ru. Мы пришли в интернет-отрасль, когда там никого не было, люди перебегали из других профессий – я, например, из журналистики. И все мы быстро делали карьеры, потому что отрасль стремительно росла, нас было мало, и сама сфера тащила нас наверх. Если бы я начинала свой путь сейчас, стала ли бы я главным хедхантером Mail.ru? Да меня не взяли бы даже на рекрутера. Там, где происходят активные изменения, хорошо работают лифты. При этом в депрессивных отраслях нет роста, интересных проектов, зарплата уменьшается, а люди выгорают. Почему теперь можно устроиться без знакомых даже в «Газпром»? Старые принципы построения карьеры начинают рушиться, потому что они были сформулированы на одно или два поколения раньше нашего. Тогда люди боялись потерять работу, потому что это буквально грозило голодом для человека и его семьи. Сотрудники выбирали направление и развивались в нем 30 лет: от младшего бухгалтера до финансового директора. Была важна лояльность, правильное участие в корпоративных войнах. Все это исчезнет полностью. Сейчас большинство работников обладают знаниями, а не навыками, но покупают только опыт – не «я знаю», а «я делал». За редкие навыки готовы платить большие деньги.

Турбулентность современного мира приводит к тому, что новые навыки нужно внедрять постоянно. И это не потому что компаниям так нравятся нововведения – они их на самом деле ненавидят – а потому что иначе не выжить. И ты можешь хоть миллион шоколадок принести, это тебе не поможет. Даже «Газпром» просит искать для них лучших по рынку диджитал-специалистов и переманивают топа из «Рамблера» без каких-либо связей – потому что необходимо делать цифровую экономику. Этот процесс будет ускоряться. Учиться нужно постоянно, и я говорю не про хобби – можно любить искусство, но в работе это вам вряд ли поможет. Нужно сфокусироваться на чем-то из своей профессии и бежать быстрее, чем лидеры рынка. Как получать опыт, а не знания? После 27 нельзя говорить «я знаю» – только «я применял». Здесь хорошо помогают стартапы, благо, они всегда на передовой. Этим можно заниматься даже в свободное время, за долю прибыли. Если благодаря вам стартап всплывет, вы заработаете, если нет – это тоже опыт. Профессии будущего Сейчас многие отрасли и виды карьеры вымирают, как динозавры. Это связано с тем, что, во-первых, происходят глобальные изменения, во-вторых, стали другими экономическая и политическая ситуация в нашей стране. В ближайшем будущем будет расти агропромышленность, но в первую очередь, конечно, не в Петербурге, а на Черноземье. Это одна из немногих отраслей, которые выигрывают от санкций. Когда какая-то сфера развивается, у нее появляются деньги, и она задумывается о технологиях – чтобы производить еще больше продукции и больше зарабатывать. Высокотехнологичные производства начали появляться в Краснодаре и Оренбурге, «Пятерочка» закупает оборудование в Израиле – чтобы продавать то, что производит сама. Обслуживать машины нужно будет местным, потому что везти иностранных специалистов очень дорого. Так что тренд на ближайшее время – технологизация агро. Кроме того, растет уровень других специалистов, обслуживающих эту отрасль. Например, в каком-то зернохранилище сидит бухгалтер тетя Люся. Но когда дело доходит до международных контрактов, то тетя Люся уже не подходит, нужен финансовый директор с релевантным опытом, логистик. Здесь начинает собираться огромное количество высокоуровневых кадров, появляются другие требования к персоналу, но и активно растут зарплаты.

Второе важное направление – это робототехника, особенно это касается дронов, которые займут многие рабочие места – например, охранников. Развиваются беспилотники, которые заменят водителей – это огромная экономия. Также важна автоматизация в том, что касается оборонной промышленности. Это направления, в которых в ближайшее время будет много денег. Третья вещь, которая, безусловно, будет развиваться, но денег там пока нет – это онлайн-образование. Когда меня спрашивают: «Куда податься, если я не программист», я отправляю туда. Университеты давно поняли, что бесплатные лекции – это лучший маркетинг, поэтому стали их выкладывать. Другое дело, что если просто снимать и публиковать, это никому не будет интересно – большинство лекторов бубнит что-то, это скучно, нужно преподносить информацию кинематографично. Поэтому онлайн-образованию необходима креативная инфраструктура, продюсеры, маркетологи. В этой отрасли сейчас такая же ситуация, как лет 13 назад с соцсетями: уже были «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», но никто не знал, как на этом зарабатывать. Когда такой способ найдут в области образования, пока сказать сложно – но рано или поздно это произойдет. Конечно, будет расти все, что связано с IT, но темпы роста этой отрасли уже замедляются. Перестают быть нужны рядовые программисты, этот рынок переполнен. Вакансий много, но для тех, кто находится на начальном уровне, места уже нет. Быстро сделать деньги, как 10 лет назад, уже нельзя. Новая нефть – это большие данные и умение их анализировать. Это востребовано во многих отраслях: не только в IT, но и в ритейле. Простейший пример: вы заходите на Ozon, а вам предлагают с этой юбкой приобрести подходящую кофту и сережки. «Яндекс» проанализировал данные Boeing и узнал, на чем компания теряет топливо, таким образом, сэкономив им 36 миллиардов долларов. Телеком вычисляет тех клиентов, которые с большой вероятностью планируют от них отписаться, и предлагают им программы лояльности и бонусы. Так что в Data Science платят больше всего – здесь нужны аналитики и программисты. Также на взлете развлечения: мы стали жить богаче, уже не думаем, где взять денег на ужин. Как только у человека высвобождаются ресурсы, которые он тратил на выживание, он хочет развлекаться. Увеселения бывают «условно глупые» – вроде фильма «Трансформеры» – и «условно умные», например, лектории, но механизмы у них одинаковы. В тренде видеоблогерство – это тоже про развлечение. Это интересно людям, потому что они будто подсматривают в замочную скважину. На самом деле, все это театр, потому что на блогеров работают съемочные группы и десятки продюсеров. Операторы снимают а-ля селфи, а «реальную жизнь» прописывают сценаристы.

Так как жить мы стали лучше, появилась еще одна проблема: человек мобилизует волю, когда нужно выживать, а когда эта необходимость отпадает, ему остается только переложить на кого-то ответственность за свою жизнь. Из-за этого расплодились тренеры по ЗОЖу, финансовые и карьерные консультанты, коучи и иже с ними. Человек хочет, чтобы за него искали работу, решали семейные и сексуальные проблемы. Частных консультантов будет становиться все больше. Это что касается России. В мире есть свои тренды, которые до нас пока не дошли, но, возможно, скоро это произойдет. Прежде всего, это альтернативная энергия. Правда, мы страна нефтяная, так что эта отрасль пока вообще не развивается. Второе – это новые инновационные виды медицины и биологии: геномодифицированные продукты, выращивание органов, умные протезы. У нас это находится где-то вне закона, практически не инвестировано. Это долгосрочные инвестиции, а в России пока короткий горизонт планирования, Правительство расписывает бюджет максимум на 7-5 лет, а то и на 3-2. В мире готовы вкладываться в перспективу 20-летней дальности, а мы пока нет. Третье – экологическая осознанность, новые виды сырья, неиспользование пластика. До этого мы тоже пока не доросли. Четвертое – космос и новые среды обитания, исследование глубин океана и высоких гор. Что есть у нас, чего нет в остальном мире: в последние годы выросло количество государственных служащих. Этого долго не происходило, потому что им мало платили. Но сейчас государство – один из самых активных игроков на рекрутинговом рынке, поставляет больше всего вакансий. Конечно, не на всех позициях большие зарплаты, но в этой отрасли много надбавок и премий. Второе: тренд, который во всем мире уже не актуален, а у нас еще важен – это пластическая хирургия, медицина красоты пока на взлете. На Западе уже понимают, что человек в 60 лет может выглядеть естественно, а мы азиатско-европейская страна, поэтому внешность кажется важнее внутреннего содержания. У нас всегда надо идти в любое сырье: газ, нефть, лес, металл. И, конечно, армия: это сакральная для нас отрасль. В целом в банковской сфере идет спад – Центробанк ужесточает условия, люди несут меньше денег – но и здесь есть развивающаяся ниша. Это финтех или мобильные приложения банков – они заменяют оффлайновые отделения, там сейчас востребованы продакменеджеры, программисты, маркетологи. Развивается онлайн-маркетинг, тогда как оффлайн и вкусовой («я художник, я так вижу») умирает. Сейчас маркетинг – это чистая Data, анализ действий пользователей.