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«Почта России» открыла продажу пива в отделениях

«Почта России» помимо газет и конвертов начала продавать в своих отделениях пиво и другие слабоалкогольные напитки. На это обратили внимание в Мурманской области. 

В пресс-службе компании заявили, что так организация хочет бороться с суррогатным алкоголем. Отмечается, что продавать напитки будут преимущественно в сельских отделениях, чтобы у населения «был доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции». Уже сейчас пиво можно найти в 3200 отделениях «Почты России».

Россияне такое нововведение не оценили. Клиенты считают, что эта новая форма бизнеса отвлекает сотрудников от их прямых обязанностей и делает работы почты еще медленнее. 

Ранее стало известно, что «Почта России» запустила онлайн-проект для оплаты пошлина товары, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах.


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