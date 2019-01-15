Выезд из России предложили сделать платным

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести сбор за выезд из России, пишет РИА Новости.

Согласно инициативе, тем, ко захочет покинуть территорию РФ, придется заплатить 500 рублей. При чем, от гражданства это не зависит. Все полученные со сбора деньги предлагается пустить на развитие туристического сектора страны. По подсчетам авторов документа, бюджет пополнится на 35 миллиардов рублей.

В качестве примера авторы инициативы приводят Японию, где налог на выезд составляет 1000 иен (около 600 рублей).

Но в комитете по туризму Госдумы на это предложение отреагировали негативно. Депутаты считают, что это вызовет лишнее недовольство в обществе.