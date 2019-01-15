Центробанк хочет ограничить комиссию банков за переводы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк (ЦБ) и Министерство финансов проанализировали рынок денежных переводов физических лиц и заявили, что внутрибанковские межрегиональные комиссии недопустимы. Об этом пишет «Коммерсант».

Внутрибанковские переводы специалисты назвали «межрегиональной дискриминацией» людей, которая, к тому же, ставит препятствия для смены банка и перевода в другую кредитную организацию. В исследовании не указаны конкретные названия банков, в которых действуют такие правила, но издание пишет, что это в первую очередь Сбербанк. В ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, «Русский стандарт» и «Открытие» заявляют об отсутствии такой практики.

На сайте Сбербанка указано, что стоимость комиссии составляет 1 % от суммы перевода, но не более 1000 рублей. При этом банк — монополист в области переводов. За первое полугодие 2018 года на Сбербанк пришлось 94% всех переводов, доля банка на карточном рынке и рынке средств физлиц ограничивается 66% и 45,5% соответственно.

Власти предлагают несколько решений этой проблемы. Первое — это установить равные комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Второе — обязать все кредитные организации присоединиться в системе быстрых платежей ЦБ и ограничить максимальных размер комиссии тремя рублями.