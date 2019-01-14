СМИ: в Петербурге закроются все магазины «Кей»
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Фото: пресс-служба «Кей
В СМИ появилась информация о том, что магазины электроники «Кей» в Петербурге закроются. Новым владельцем бренда будет федеральная сеть DNS. Пока что официального подтверждения этой информации нет, но по данным источников, сотрудникам уже рассказали о сделке.
Уже в феврале 2019 года закроются торговые точки на Новосмоленской набережной и в торговом центре «Сити-Молл». Все остальные точки закроют до марта.
Магазины «Кей » были одними из первых поставщиков электроники в Петербурге. Сеть основали в 1991 году. В настоящий момент в городе открыты 20 торговых точек. Закрытие бизнеса связывают с экономическими трудностями компании.
«„Кей“ оказался зажат в тиски — на него давят крупные федеральные игроки, которые благодаря объемам могут получать более выгодные условия от поставщиков. Видимо, владельцы решили завершить свой ретейл-опыт и стать рантье», — прокомментировал новость о закрытии магазина гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков.
Напомним, в прошлом году рынок покинул еще один крупный магазин электроники — MediaMarkt. Его выкупила компания «Эльдорадо». В период закрытия скидки в MediaMarkt достигали 70 % — возможно, что-то подобное будет и с «Кей».
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