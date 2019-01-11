Депутаты хотят привлекать подростков-живодеров к уголовной ответственности

Петербургские депутаты предлагают внести поправки в Уголовный кодекс России, которые позволят привлекать к ответственности подростков-живодеров. Один из авторов законопроекта — Денис Четырбок.

В настоящее время к уголовной ответственности можно привлечь с 16 лет, но за такие преступления, как кража, убийство и вандализм наказание могут назначить и с 14 лет. Четырбок считает, что жестокое обращение с животными стоит добавить в этот список.

В качестве примера он приводит историю хабаровских живодерок, которые издевались над кошками и собаками, а потом выкладывали в сеть всё, что они сделали. Поправки нужны, чтобы такие случаи не повторялись.

Совет законодателей при Федеральном Собрании поддержал закон. После принятия в петербургском ЗакСе инициативу направят в Госдуму.

Напомним, в конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном отношении с животными. Документ запрещает выгуливать собак опасных пород без намордника, содержать зверей в контактных зоопарках в барах и вводит ряд других ограничений.