Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, пишет РБК. Она является основой для мессенджера.

Заявление на ликвидацию Дуров подал еще 19 декабря 2018 года. Эксперты считают, что может быть связано с реструктуризацией бизнеса.

На блокировке ликвидация никак не отразиться — к новому юридическому лицу Роскомнадзор будет предъявлять такие требования, то есть требовать предоставить ключи для шифровки переписки пользователей.

Напомним, с 13 апреля 2018 года мессенджер Telegram заблокирован на территории России.