«Почта России» запустила онлайн-проект для оплаты пошлин

«Почта России» получила право взмать пошлины на товары, приобретеные в зарубежных интернет-магазинах, удалено. Проект должен сэкономить время клиентов — оплатить взнос можно сразу после покупки, а не идти для этого в почтовое отделение.

Пока что не уточняется, на каких ритейлеров будет распространяться пилотный проект, но представители «Почты России» уверяют, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

Изначально проект хотели запустить еще в ноябре 2018 года, но приказ от Минфина опубликовали только 28 декабря. «Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы, куда будут отправляться данные обо всех международных отправлениях.

Россияне могут ежемесячно и без пошли покупать в зарубержных интернет=магазинах товары на сумму не более 500 евро. Вес отправления не должен превышать 31 килограмм. Если сумма или вес выше — покупатель обязан заплатить 30 % стоимости товара в качестве пошлны, но не менее четырех евро за каждый лишний. килограмм.