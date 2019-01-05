СМИ: Андрей Аршавин развелся с первой официальной женой Алисой Казьминой

Сегодня днем Алиса Казьмина сообщила журналистам, что она и ее официальный супруг Андрей Аршавин больше не живут вместе. По ее словам, с экс-футболистом «Зенита» Аршавиным в браке она не состоит и призналась, что хочет забыть его «как страшный сон».

В интервью изданию Star Hit Алиса призналась — «Мы с Андреем давно развелись». По данным издания, Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь, ради отношений с 21-летней сотрудницей российской авиакомпании, с которой у футболиста завязались отношения под новый год. Star Hit также пишет, что встречался с21-летней Кариной Неман не только в Петербурге (в конце года Андрей был замечен в Санкт-Петербурге в компании Карины и ее подруги) — пару видели в Москве, куда Аршавин приезжал по работе.

Алиса Казьмина рассказывает, что в настоящий момент полностью поглощена процессом воспитания детей. «Комсомольская правда» сообщает, что пара неоднократно собиралась подавать документы о разводе — в ноябре 2017 года Алиса отменила начавшийся бракоразводный процесс и улетела на Мальдивы. В феврале 2018 года пара снова заявила об окончании официальных отношений — причиной, как рассказывала Казьмина, стали измены Аршавина.

Напомним, журналист Алиса Казьмина и экс-зенитовец Андрей Аршавин узаконили свои отношения в сентябре 2016 года. Для Аршавина эти отношения стали первыми зарегистрированными, ранее бомбардир состоял лишь в гражданском браке с матерью своих детей Юлией Барановской. У Алисы также есть семейный опыт за плечами: дети от первого брака невесты присутствовали на сегодняшним торжестве.