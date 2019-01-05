ФНС выпустила приложение, которое поможет самозанятым управлять своими налогами

Федеральная налоговая служба выпустила приложение «Мой налог», которое поможет самозанятой части населения управлять своими налогами. Программа позволит упростить процесс налоговой отчетности и вовремя предоставлять информацию о продажах, а также приложение автоматически формирует налоговые чеки. Приложение доступно в AppStore и Google Play .

Пользователи могут войти в приложение с помощью ИНН и пароля от личного кабинета, затем необходимо подтвердить номер мобильного телефона и выбрать регион своей деятельности. ФНС сообщает, для того, чтобы стать пользователем личного кабинета, достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию и за 15 минут получить учетную запись. Если доступ отсутствует и пользователь не планирует его получать, то Федеральная налоговая служба предлагает принять участие в эксперименте по упрощенной схеме — достаточно с помощью мобильного приложения отсканировать свой паспорт и сделать селфи.

В конце каждого месяца налогоплательщик получает информацию о сумме счета, необходимого для оплаты. Она формируется из информации о продажах, которую предоставляет самозанятый клиент. Эта сумма может списываться автоматически при согласии пользователя, а также ее можно оплачивать самостоятельно. В ФНС подчеркнули, что переход на новую систему налогообложения добровольный, однако он возможен для тех самозанятых граждан — фрилансеров репетиторов, веб-дизайнеров, стилистов, фотографов, визажистов, которые работают на себя — кто имеет ежемесячный доход не превышает 200 тысяч рублей или 2,4 млн рублей в год. Участники эксперимента также имеют право на налоговый вычет 10 тысяч рублей, который можно использовать для уменьшения налога.

Согласно статистике 2018 года, в качестве самозанятых в России зарегистрировались всего 964 человека. Реальная численность фрилансеров оценивается в пределах 20 миллионов человек.

Напомним, в начале года вступил в силу закон о налоге для самозанятых. Новые условия действуют пока что лишь в нескольких регионах — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Согласно закону, те, кто оказывает услуги и продает товары физическим лицам, будут платить 4% налог, а те, кто оказывает услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 6%, при этом 1,5% из каждого вида налога пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, от уплаты других страховых взносов самозанятые освобождены.

В октябре прошлого года Госдума предложила изымать весь доход у фрилансеров, не платящих налоги. Предполагается, что первый штраф достигнет 20 % от суммы полученного дохода (при этом не менее 1000 рублей), в дальнейшем планируется, что государство будет изымать весь полученный доход в случае повторных штрафов.