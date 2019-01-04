На курортную часть Тайланда надвигается ураган «Пабук»
На северо-западную часть Тайланда, где сосредоточены самые популярные курорты, надвигается ураган «Пабук». Туристы покидают острова, в международном аэропорту Самуи затруднена работа из-за наплыва пассажиров. Но россияне остались на островах и продолжают отдыхать — надвигающийся ураган не пугает туристов, наоборот, они записывают ироничные видео о том, как их «сдувает» с пальм, и не отчаиваются из-за отсутствия электроэнергии. «Все туристы свалили, никого нет, остались только русские туристы. Там вон в соседнем домике ещё есть отчаянные люди. В аэропорту пробки, а тут красота, дождь. Мы ходили на массаж — там нет света, но со свечами зато, интим. А еще тайцы занимаются рыбным мародерством — вообще рыбу ловить нельзя, но сегодня можно, потому что идет дождь и полиции нет», — рассказал актер Никита Панфилов в своем Instagram. «Собака.ru» собрала снимки отдыхающих соотечественников, которые не боятся непогоды.
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🌪Пабук🌪 Мы живём на острове Самуи в Таиланде и прямо сейчас переживаем шторм, которого не было последние 60 в Сиамском заливе. «Пабук» так назвали этот шторм, в переводе с лаосского означает «гигантский сом». Пабук пришел к нам с Южно-Китайского моря. В метеорологическом департаменте Таиланда отметили, что ураган в данный момент находится в Сиамском заливе и движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч. На Самуи о шторме было известно заранее, поэтому все успели подготовился. Купили еды на пару дней, свечи в случае перебоев с электричеством, зарядили гаджеты, скачали фильмы и сериалы. Пик шторма придется сегодня 4 января 2019 года 19-22 часа по местному времени. Подготовлю вас к тому, что СМИ будут раздувать новости по максимуму. Не нужно верить всему, особенно что говорят в новостях. Шторм это сильный ветер с дождем, большой разрушительной силы Пабук не несёт в себе, уберет с улиц все что плохо лежит, повалит пальмы на провода, перемешает Сиамский залив немного и это максимум! Если будет пострадавшие, это те, что решили искупаться в море в шторм или погонять на байке, подняться в горы для лучшего вида и т.д. Мы сидим дома, наблюдаем за улицами и высотой волны по онлайн камерам. Цунами не было и никогда не будет, средняя глубина Сиамского залива 30м, к нам даже большие паромы не могут подойти, вулканов по близости нет, границы литосферных плит далеко. Шторм на Самуи раз в 60 лет, хороший уровень безопасности. Как Вы считаете? ‼️Прямо сейчас на Самуи порывистый ветер с дождем, метровых волн нет, температура воздуха 26 градусов. Видео в каруселе 👉🏽👉🏽👉🏽 К вечеру Пабук будет прямо на Самуи, не переключайтесь, буду держать вас в курсе событий‼️ Какой информацией вы владеете❓Что рассказывают в России о Пабуке❓ Расскажите что слышали или видели о шторме #Пабук ❓
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Самое страшное, что волны уже достигли 3 метров, на видео не передать всей красоты и страшной силы океана на данный момент. А ведь это только начало... ps- по привычке написала 2018год , на видео 2019. #тайфун #тайфун2019 #катастрофа #тайландсамуи #тайландтайфун #ураган #океан #тайфунсамуи #смерчь #цунами #patuck #бедствие #бегство #потоп #цунами2019 #тайфунпабук #репортаж #репортажтайланд #чп #остров #смерч #тайландпхукет #новости #риановости #первыйканал #первыйканал🇷🇺 #экстренноепредупреждение #pabuk #babukstorm #kohphangan
В своих блогах и постах россияне рассказывают, что уже «ждут не дождутся» начала урагана и иронизируют над новостями о возможных катастрофических последствиях «Пабука». Ранее метеорологии обещали начало урагана к 10 часам вечера по местному времени, но, судя по снимкам, на островах все более-менее спокойно — льет дождь и поднимаются волны, но катаклизмов большего масштаба не наблюдается. Россияне, которые купили путевки в теплую страну, чтобы отдохнуть на Новый год, отменять каникулы, судя по всему, не собираются — даже несмотря на многочисленные предостережения.
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«Потому что мы русские и мы ничего не боимся»))) Сейчас 18 вечера у нас на Самуи пока ветер стих, а дождь то начинается, то заканчивается. #Пабук 🌪кажется любит нападать неожиданно, а тут все к нему подготовились 🍖🥗🍰🍬🍩☕️🥛🍻🥂🍹🍯🐟🍌🍋🥭🍌🍏🍉 и он решил обойти стороной. Но пока пиковое время урагана не прошло, мы все будем хайповать на этой теме 😂✌️#ураганпабук #тайфунпабук #тайфунТайланд #тайфунсамуи #урагансамуи #штормпабук #pabuk #pabukstorm #stormthailand
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Друзья, у нас всё прекрасно, нам не страшен серый шторм#пабук #pabuk 🌪 Мы двигаемся в сторону Куала-Лумпура. Сейчас спокойно на островах, льёт 🌧 дожь. Нам не попасть обратно домой, в ближайшие дни. ⛴ паромы не ходят, как пройдёт тайфун сразу вернёмся на Самуй. Тайфу́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана. В центральной части тайфунов наблюдается наибольшее снижение давления воздуха на поверхности моря. Зона активности тайфунов, на которую приходится третья часть общего числа тропических циклонов на Земле, заключена между побережьем Восточной Азии на западе, экватором на юге и линией перемены даты на востоке. Хотя большая часть тайфунов формируется с мая по ноябрь, другие месяцы от них также не свободны. Особенно разрушительным был сезон тайфунов 1991 года, когда у побережья Японии буйствовало несколько тайфунов давлением 870—878 мбар. #самуй #панган #жизньвтайланде #всеосчастье #панганчик #тайфун #тайфунсамуи
«Мы, русские, ничего не боимся!», — говорят соотечественники. Однако не всем повезло остаться невредимыми. 2 января на Самуи утонул 56-летний россиянин. Несмотря на предупреждения о том, что заходить в воду категорически запрещено, он и его семья пренебрегли запретом. Его дочь унесло волной и он ринулся спасать девочку, но сам с непогодой справиться не смог.
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💣💣💣2019 только начался, а у нас уже новости, правда не совсем приятные 🙄🤔 На Южную часть Тайланда: Самуи, Пхукет, Краби надвигается #тайфун - Пабук🌪️ И блиииин по прогнозам вообще не весело, осадки, волны, ветер...🌩️🌬️🌊 ❗Ожидается, что южный Таиланд впервые за последние 56 лет на этой неделе подвергнется прямому тропическому шторму, сообщили чиновники во вторник. ❗Согласно данным, в последний раз Юг был непосредственно поражен тропическим штормом в 1962 году, когда Harriet обрушился в Лаем Талумпхук в Накхонситхаммарате, а затем опустошил 12 провинций и убил более 900 человек. ❗Из-за шторма морские волны могут достигать более 5 метров, и всем агентствам по ликвидации последствий стихийных бедствий было рекомендовано подготовиться. . ☝🏼☝🏼☝🏼Вот такие пироги с котятами, говорят, что тайцы не готовятся. Готовятся ещё как, кто палатки демонтирует, кто магазинчики опустошает свои, ну и веру в реинкарнацию никто не отменял конечно😁Скорее всего отменят паромы и авиа. Многие уже уехали с острова в более безопасные уголки Таиланда🏖️ Но мы дома. Хз, что завтра будет, но главное, что наш бункер готов к обороне🤬 лучше перебдеть, чем недабдеть, как говориться☝🏼😎 Убранны летающие предметы, затаренны еда, свечи, заряженны гаджеты.🙄 Всё как надо🤘🏼Будем смотреть сериал чик, если электричество будет😁 Начало завтра, ждите фоток и видосов, и дай Будда, нам сил, удачи, веры и интернета! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 . #тайфунсамуи #шторм #штормсамуи #летающиекокосы #тропическийливень
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