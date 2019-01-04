На курортную часть Тайланда надвигается ураган «Пабук»

На северо-западную часть Тайланда, где сосредоточены самые популярные курорты, надвигается ураган «Пабук». Туристы покидают острова, в международном аэропорту Самуи затруднена работа из-за наплыва пассажиров. Но россияне остались на островах и продолжают отдыхать — надвигающийся ураган не пугает туристов, наоборот, они записывают ироничные видео о том, как их «сдувает» с пальм, и не отчаиваются из-за отсутствия электроэнергии. «Все туристы свалили, никого нет, остались только русские туристы. Там вон в соседнем домике ещё есть отчаянные люди. В аэропорту пробки, а тут красота, дождь. Мы ходили на массаж — там нет света, но со свечами зато, интим. А еще тайцы занимаются рыбным мародерством — вообще рыбу ловить нельзя, но сегодня можно, потому что идет дождь и полиции нет», — рассказал актер Никита Панфилов в своем Instagram. «Собака.ru» собрала снимки отдыхающих соотечественников, которые не боятся непогоды.

В своих блогах и постах россияне рассказывают, что уже «ждут не дождутся» начала урагана и иронизируют над новостями о возможных катастрофических последствиях «Пабука». Ранее метеорологии обещали начало урагана к 10 часам вечера по местному времени, но, судя по снимкам, на островах все более-менее спокойно — льет дождь и поднимаются волны, но катаклизмов большего масштаба не наблюдается. Россияне, которые купили путевки в теплую страну, чтобы отдохнуть на Новый год, отменять каникулы, судя по всему, не собираются — даже несмотря на многочисленные предостережения.