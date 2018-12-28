В Петербурге первоклассница в одиночку поехала в гости к Деду Морозу

Восьмилетняя петербурженка решила самостоятельно отправиться к Деду Морозу в Великий Устюг. Девочка оставила свою бабушку на перроне Ладожского вокзала, а сама села в поезд без документов и поехала в гости к волшебнику, рассказывают в Управлении на транспорте МВД по Петербургу.

Как только бабушка обнаружила пропажу внучки, она обратилась в дежурную часть. Оказалось, что отправиться в Великий Устюг семья должна была вместе. Добравшись до вокзала на такси, пожилая женщина у водителя о помощи — сумки были слишком тяжелые. Мужчина нес чемоданы, внучка шагала рядом с ним, а бабушка, в силу возраста, отстала от их. В итоге она опазадала на поезд, но девочка решила, что это не помешает ей встретиться с Дедом Морозом, и села в вагон одна.

Правоохранители связались с дежурной частью на станции Волховстрой и с родителями ребенка. Оказалось, что у первоклассницы двойное гражданство — российское и финское, из законных представителей на территории России есть только бабушка. Женщину сопроводили на другой поезд и уже через несколько часов она была вместе с внучкой.