«Собака.ru» озвучила самые читаемые статьи 2018 года

«Собака.ru» совместно с приложением Kiozk озвучила самые читаемые статьи 2018 года. Сейчас доступны 11 подкастов, среди которых есть интервью героя январского номера Покраса Ламапаса, правила жизни Сергея Бодрова и шутки лучших юмористов года. Послушать всё это можно здесь (доступно только с мобильных устройств).

Напоминаем, с 24 декабря журнал «Собака.ru» можно приобрести в Kiozk. Приложение позволяет посмотреть, какие тексты есть в номере и выбрать самые интересные для чтения. Кроме того, сервис пучитывает персональные особенности пользователей и формирует индивидуальные рекомендации.