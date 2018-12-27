«Собака.ru» озвучила самые читаемые статьи 2018 года
«Собака.ru» совместно с приложением Kiozk озвучила самые читаемые статьи 2018 года. Сейчас доступны 11 подкастов, среди которых есть интервью героя январского номера Покраса Ламапаса, правила жизни Сергея Бодрова и шутки лучших юмористов года. Послушать всё это можно здесь (доступно только с мобильных устройств).
Напоминаем, с 24 декабря журнал «Собака.ru» можно приобрести в Kiozk. Приложение позволяет посмотреть, какие тексты есть в номере и выбрать самые интересные для чтения. Кроме того, сервис пучитывает персональные особенности пользователей и формирует индивидуальные рекомендации.
«Собака.ru» уже могут почитать и пользователи iOS, и пользователи Android.
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