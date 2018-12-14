Минздрав начал разработку закона о запрете продажи алкоголя до 21 года

Минздрав приступил к разработке проекта закона об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года, сообщает РБК.

Так, в случае принятия документа, в магазинах могут запретить продавать лицам моложе 21 года напитки с содержанием этилового спирта более 16,5%. Глава ведомства Вероника Скворцова указала, что в стране с каждым годом растет количество заболевших из-за чрезмерного употребления спиртного.

«Указанное изменение направлено на охрану здоровья граждан от негативного влияния употребления алкогольной продукции», — указывается в уведомлении о начале разработки проекта.

Скворцова отметила, что в США, Египте, Казахстане, Индонезии алкоголь нельзя продавать покупателям младше 21 года. Также в скандинавских странах и в Парагвае спиртные напитки могут приобретать только люди, достигшие 20 лет, а в Индии — 25 лет в зависимости от штата.