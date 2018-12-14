В России цены на жилье могут вырасти на 20% из-за поправок в законе о долевом строительстве

Российские строительные компании предупредили о росте цен на жилье на 20%. Это связано с новым законом о долевом строительстве, принятом профильным комитетом Госдумы, пишет РБК.

Поправки предполагают, что с 1 июля 2019 года все проекты российских новостроек должны будут перейти на новую схему финансирования через так называемые эскроу-счета, которые заменят договоры долевого участия. Таким образом долевое строительство передет от привычной схеме к проектному финансированию.

Покупатель квартиры будет платить деньги не напрямую застройщику, а на специальный застрахованный счет в банке, который выдает их девелоперу только после ввода дома в эксплуатацию. Под новые условия попадут не только строительные проекты, которые запустят с 1 июля, но и более ранние.

Напомним, в октябре сервис «Яндекс.Недвижимость» выпустил интерактивные тепловые карты цен на квартиры в Петербурге. В зависимости от стоимости жилья районы города окрашены в различные цвета.