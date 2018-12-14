Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России. Срок действия эмбарго должен был истечь в январе 2019 года, сообщает ТАСС.

Глава Европейского совета Дональд Туск пояснил, что такое решение вызвано «нулевым прогрессом в реализации минских соглашений» по урегулированию конфликта в Украине. Изначально санкции ввели в 2014 году из-за конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, в августе 2018 года Госдепартамент США объявил о введении новых санкции против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей отравили в марте 2018 года. Британские власти утверждают, что при отравлении использовали яд «Новичок», который, как они считают, был создан спецслужбами СССР. Кремль отрицает и его разработку, и использование.

Ранее в ответ на западные санкции Россия продлила продовольственное эмбарго до 31 декабря 2019 года.