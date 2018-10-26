Депутаты vs руферы: как в Петербурге пытаются запретить прогулки по крышам?

Как к закону относятся организаторы экскурсий

Среди организаторов экскурсий по примечательным местам Петербурга, не связанных с руферским комьюнити, отношение к новому закону сложное. Нина Кашунина, проводящая экскурсии по «непарадному Петербургу», рассказывает: «Я вожу индивидуальные экскурсии, максимально комфортные для туриста. Это гарантия того, что никто не упадет, все смогут разместиться. Единственная высотная экскурсия среди моих маршрутов – это панорама с крыши Дома Зингера, она безопасна (главное, не заходить за ограждение), но лично я никогда не выведу наверх больше 20 человек. Они просто там не поместятся. Диву даюсь тем, кто умудряется водить групповые экскурсии по 25-40 посетителей. Это не удобно никому, но решают в данном случае сами гиды, а также люди, готовые к толпе. Конечно, групповая экскурсия всегда дешевле. Я этим не занимаюсь.

Сама пошла в этом году на одну из «экскурсий» в центре города во время «Алых парусов». На крыше оказалось более двухсот человек. Ты только успеваешь присесть на небезопасной точке, как тебя толкают в спину. Вокруг настоящий муравейник: людей все больше, одни прыгают через других. Это не Дом Зингера, а значит здесь грязно, нелегально и небезопасно. Как с крыши в толпе слезать – это вопрос уже риторический, ответа на него я, к счастью, не узнала, сбежала раньше. Деньги, конечно, возвращать никто не собирался. Бизнес, как и сервис, бывает разный. Пока я спускалась, люди все поднимались. Внезапно открылась дверь одной из квартир, и мама с ребенком на руках задала резонный вопрос: «Вас там очень много? Просто так по голове стучат». У меня, конечно, тоже бывали непростые моменты в общении с жильцами, но всегда как-то получалось уладить».

Тем не менее, Нина не одобряет повышение штрафов за посещение крыш: «Закон очень двусмысленный, меня вообще смущают любые запреты. Понятно, что правила будут нарушать, руферов это не остановит, наоборот, вызовет еще больший ажиотаж. Лучше бы городские власти деньги на реставрацию выделяли, а не прописывали бесконечные запреты».