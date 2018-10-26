Депутаты vs руферы: как в Петербурге пытаются запретить прогулки по крышам?
Похоже, один из главных туристический аттракционов Петербурга под угрозой. Власти города намерены запретить прогулки по крышам: нелегальные экскурсии и вылазки опасны для жизни, утверждают они. Это не мешает экстремалам демонстративно спиливать заваренные двери болгаркой и покорять самые высокие строения города. «Собака.ru» разобралась в сложных взаимоотношениях горожан, чиновников, руферов и организаторов экскурсий, поговорив со всеми сторонами.
Что хотят сделать депутаты
Депутаты законодательного собрания всерьез решили бороться с нелегальными посещениями городских крыш. В первую очередь планируют штрафовать экскурсоводов, устраивающих по ним прогулки. Проект соответствующих поправок в городской закон об административных правонарушениях был внесен в петербургское Законодательное собрание 27 июля. Согласно документу, штраф для физических лиц составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 25 до 50 тысяч. Компаниям придется заплатить до 200 тысяч. «Нелегальные прогулки по нашим крышам стали целой индустрией. Предложений подняться на высотные объекты — масса. Разумеется, у большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», — говорилось в преамбуле законопроекта.
Чем недоволен ЗакС
В середине октября депутаты ЗакСа одобрили эти поправки, официально объявив руферам и организаторам «высотных» экскурсий войну. Один из создателей закона, член комитета по законодательству петербургского парламента Алексей Цивилев пояснил «Собаке.ru» суть претензий городской власти: «Нужно понимать, что руферы – это не скейтеры или еще какая-нибудь там субкультура. Это, по большому счету, сотрудники бизнес-структур. Если вы наберете в поисковике «Прогулки по крышам Петербурга», вылезет штук 30 фирм с разными маршрутами. Из них легальна только одна – у них есть все согласования с ЖКХ, советами домов, с МЧС. У этого единственного организатора есть правила безопасности: на конкретной крыше есть определенная тропинка: клиент получает весь обзор, но при этом не портит крышу, не рискует упасть».
Что же касается неофициальных экскурсий, продолжил депутат, «то этот опасный для экскурсантов бизнес как раз и призван пресечь разработанный нами федеральный закон. Если будут грозить штрафы в размере 50-100 тысяч, то многие задумаются. Можно будет на основании закона устраивать полицейские облавы, потому что точки входа на крыши всем на самом деле известны. Вопрос перезрел, в Петербурге увеличивается туристический поток – в следующем году прогнозируется цифра в 4 000 000 туристов. Экстрим-направления тоже популярны, и в прогулке по крыше есть ни с чем не сравнимая романтика. Можно это сделать все по закону и безопасно. Легальная фирма должна будет прежде всего согласовать свой бизнес с советом дома и платить арендную плату жильцам. За счет этих денег может как раз осуществляться ремонт ограждений на крышах и другие работы в области ЖКХ».
Кто проводит экскурсии по крышам официально
Первую и пока единственную полностью официальную экскурсию на Лиговском проспекте запустил прошлым летом проект «Доступные крыши». Предварительно стоящая за ним компания «Панорамик Руф» отремонтировала крышу Екимовского дома — памятника архитектуры начала XX века: заделали дырки и сколы, проложили огороженные поручнями дорожки. Поднимаясь на приличную высоту, экскурсанты надевают строительные белые каски.
Как к закону относятся организаторы экскурсий
Среди организаторов экскурсий по примечательным местам Петербурга, не связанных с руферским комьюнити, отношение к новому закону сложное. Нина Кашунина, проводящая экскурсии по «непарадному Петербургу», рассказывает: «Я вожу индивидуальные экскурсии, максимально комфортные для туриста. Это гарантия того, что никто не упадет, все смогут разместиться. Единственная высотная экскурсия среди моих маршрутов – это панорама с крыши Дома Зингера, она безопасна (главное, не заходить за ограждение), но лично я никогда не выведу наверх больше 20 человек. Они просто там не поместятся. Диву даюсь тем, кто умудряется водить групповые экскурсии по 25-40 посетителей. Это не удобно никому, но решают в данном случае сами гиды, а также люди, готовые к толпе. Конечно, групповая экскурсия всегда дешевле. Я этим не занимаюсь.
Сама пошла в этом году на одну из «экскурсий» в центре города во время «Алых парусов». На крыше оказалось более двухсот человек. Ты только успеваешь присесть на небезопасной точке, как тебя толкают в спину. Вокруг настоящий муравейник: людей все больше, одни прыгают через других. Это не Дом Зингера, а значит здесь грязно, нелегально и небезопасно. Как с крыши в толпе слезать – это вопрос уже риторический, ответа на него я, к счастью, не узнала, сбежала раньше. Деньги, конечно, возвращать никто не собирался. Бизнес, как и сервис, бывает разный. Пока я спускалась, люди все поднимались. Внезапно открылась дверь одной из квартир, и мама с ребенком на руках задала резонный вопрос: «Вас там очень много? Просто так по голове стучат». У меня, конечно, тоже бывали непростые моменты в общении с жильцами, но всегда как-то получалось уладить».
Тем не менее, Нина не одобряет повышение штрафов за посещение крыш: «Закон очень двусмысленный, меня вообще смущают любые запреты. Понятно, что правила будут нарушать, руферов это не остановит, наоборот, вызовет еще больший ажиотаж. Лучше бы городские власти деньги на реставрацию выделяли, а не прописывали бесконечные запреты».
Зачем и за что наказывать любителей крыш
В процессе обсуждения новых жестких поправок в кодекс анонимные петербургские руферы выложили в Instagram видео, в котором показали, как «радикально решают проблему с закрытыми замками». На видео они спиливают болгаркой заваренную решетку, ведущую на крышу дома на Невском проспекте.
Депутат Цивилев прокомментировал эту акцию так: «Это демонстрация того, что они не намерены соблюдать закон и не боятся ничего. Обращение в ГУВД отправили, чтобы привлекли к ответственности за порчу имущества. На крышах установлены видеокамеры, по которым несложно будет отследить подобных нарушителей. Сейчас статистика задержаний за незаконное проникновение на крыши – где-то десятки случаев. Так мало во многом потому, что 5 лет назад сокращения в правоохранительных органах коснулись прежде всего тех полицейских, кто работает на улице. С сегодняшними штрафами в 500-1000 рублей ловить этих руферов экономически невыгодно».
На вопрос нашего корреспондента, является ли целью нового закона в таком случае такая экономическая выгода, как пополнение бюджета, законодатель возразил: «Нет, прежде всего это забота о гражданах. Человек может упасть, зацепить проложенную на крыше линию электропередач. Сегодня за это организаторы подпольных экскурсий не несут ни юридической, ни материальной ответственности. Тут просто необходимо вводить все это в правовое поле».
Что будут деть руферы
Известный руфер Павел Голуган в ответ на наш вопрос, как он и его коллеги собираются действовать в новых условиях, ответил оптимистично: «Что опасно для жизни, решают сами люди. Прыжки с парашютом тоже небезопасны, но их не запрещают. Экскурсии незаконными были всегда, в этом и состоит их прелесть. Люди платят за эмоции. А крыши в центре и так закрыты, у руферов просто есть ключи от некоторых точек, с которых открывается вид, имеющий спрос у людей. Будем учиться быстрее бегать. Чтобы руфера оштрафовать, его надо поймать. Удачи чиновникам».
Бейсджампер и руфер Дмитрий Иванов, известный прыжками с парашютом с моста ЗСД и вылазкой на крышу Эрмитажа считает, что у депутатов не получится добиться запрета. «Закон об административных правонарушениях должны исполнять чиновники, а не полиция. Но первые не имеют право проверять документы и задерживать — их могут просто послать на три веселые буквы. Любые городские юридические акты в этом плане не эффективны». Иванов считает, что изменения надо вносить в КоАП РФ, но для этого необходимо четкое определение руферства и прогулок. «Водить по кровле своего же дома законно? Ведь я, собственник, имею право на часть долевого имущества, в том числе и крышу.
Я бы пошел другим путем — ввел лицензирование на экскурсии, разобрал ряд требований и в случае отсутствия разрешающего документа штрафовал по уже существующей статье 14.1. За предпринимательскую деятельность без регистрации».
С ним согласен Никита Мурузин: «Законодатели наверняка планируют вести борьбу с организованными группами, со всеми, скажем, схемами ЖКХ-участковый-жильцы дома, по которому ходят. Слабо в это верю, мера более популистская, она призвана сдержать поток рекламы, которая идет изо всех щелей. Проблему сложно сформулировать юридически правильно. Например, если ты собственник мансарды, ты же имеешь право водить людей на свою площадь. К тому же не стоит забывать, что факт совершения экскурсии нужно подтвердить, а как это сделать, если можно просто сказать: "Меня друзья попросили, вот я им и показал"».
Текст: Артем Лангенбург, Дарья Гладких
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.