Как работает первое в Петербурге «Экотакси»?
Летом в Петербурге заработало «Экотакси» – с его помощью можно сдавать вторсырье на переработку, не выходя из дома. Его создатель Всеволод Василькиоти еще недавно работал в офисе и сам выбрасывал все отходы в один пакет. «Собака.ru» он рассказал, как из равнодушного человека стал владельцем экологического бизнеса.
Как появился интерес к экологии
Мне 35 лет и до 33 я не увлекался экологией, не изучал статистику, выбрасывал все отходы в один полиэтиленовый пакет под раковиной, что меня не смущало и не тревожило. Учился на государственном муниципальном управлении, и если бы пошел работать по специальности, то, наверное, стал бы каким-нибудь чиновником. Около четырех лет я был управляющим в магазине «Лего», последнее, чем занимался до «Экотакси», была таможня: отслеживал товары и отвечал за внешнюю экономическую деятельность – работа в офисе стала для меня невыносимой.
Два года назад моя мама начала вытаскивать пластиковые бутылки из мусорного ведра, и меня это не очень радовало. Тогда мы с ней договорились, что я не буду сваливать отходы в одну кучу, а буду складывать то, что можно переработать, отдельно и после отдавать ей. Меня не интересовало, куда это все потом отправится, но прошло совсем немного времени, и я осознал, что невольно начал различать виды пластика. Далее стал узнавать все больше нюансов: что можно сдавать, куда и в каких количествах. Скоро все это настолько вошло в привычку, что у меня уже рука не поднималась выкинуть то, что может пойти на переработку.
Не так давно я переехал на север Петербурга, на край Сосновки. Из окон нашего дома был виден пустырь, там в 2015 году снесли гаражи, чтобы построить школу, но что-то пошло не так, работы не начали, а на этом месте образовалась несанкционированная свалка. Туда привозили строительный мусор, количество отходов росло. Мы с соседями стали проводить субботники, собирать все и раскладывать: пластик – отдельно, стекло – отдельно. Когда я ходил среди куч мусора, я задумался, сколько же таких свалок по всей стране. Это было в марте этого года. Тогда я понял, что самую главную статистику по загрязнению окружающей среды можно увидеть на наших улицах. Так мое отношение к вторсырью плавно поменялось от равнодушного до того, что сейчас я занимаюсь экологическим бизнесом.
Запуск «Экотакси»
Одна экологически сознательная девушка ездила сдавать вторсырье на переработку из Рыбацкого на Боровую, в одну из точек приема. Как-то она выложила в группе экопункта скриншот своего пути и сказала, что может заехать к кому-нибудь по дороге и забрать отходы, надо было лишь на бензин скинуть символические 100 рублей. Тогда я подумал, почему бы не сделать так у себя на Севере.
Я познакомился с работниками «Точки Сбора» на Боровой, Андреем и Вероникой Мадьяровыми, и они меня прорекламировали. Сперва я назначил ту же плату – 100 рублей, но после первой поездки понял, что это убыточно. Попросил 200, но когда один человек загрузил мне полмашины вторсырья, я понял, что необходимо ставить ограничения по объему или брать дополнительную плату. Дела пошли лучше, и я решил, что нужно делать полноценный сервис по вывозу отходов и обслуживать все районы города.
Я уволился, хотя боялся уходить «в никуда». В офисе мне стабильно платили 50 тысяч рублей, а что я мог получить от этого бизнеса, было неизвестно – это рисковый шаг, а у меня семья и дети. Но моя жена Настя полностью меня поддержала. В июле этого года мы создали группу «Вконтакте» «Экотакси.спб», пригласили в нее 70 человек, у которых я уже вывозил вторсырье. Моя жена написала красивый приветственный пост, после чего многие стали поддерживать нас, делать репосты, подписываться. В конце августа нам позвонили журналисты канала НТВ и предложили сделать сюжет про наш проект. Cейчас в нашей группе состоит более 2 700 человек.
Нашими первыми клиентами были люди из северных районов города: в основном женщины до 35 лет, чаще всего с детьми. Мужчины пользуются сервисом редко. Сейчас я работаю три раза в неделю, в день объезжаю более 12 человек, на это уходит 10-12 часов. У меня есть несколько пунктов приема вторсырья, с которыми я сотрудничаю: «Точка Сбора» на Боровой и «Утиль» на Тореза. Также есть знакомые из «7other» – это частная точка вторичной обработки редких и сложных пластиков, они принимают карточки, зубные щетки, бритвенные станки.
Как меняется отношение петербуржцев к раздельному сбору
Экологическая сознательность жителей Петербурга сейчас возросла, если говорить о разделении вторсырья. Стабильно каждую первую субботу месяца на больших площадках проводятся акции «Раздельного Сбора», недавно я побывал там, чтобы сдать фасовочные пакеты – их не принимают на других пунктах. Там я убедился, как много неравнодушных людей, они приходят с детьми, которые радуются процессу. Так полезные привычки взращиваются в ребенке с раннего возраста, для него в будущем разделять отходы, например, на пластик, бумагу и стекло будет уже нормой. Нас же, взрослых, гораздо сложнее переучить, переубедить, мы всю сознательную жизнь относились к вторсырью как к мусору.
Ситуация сегодня меняется потихоньку, человеку нужно пройти разные стадии: сначала «я не хочу ничего с этим делать», потом идет волна «я хочу что-то с этим сделать, но пускай правительство поставит мне баки, тогда я буду» и следующая «я готов что-то сделать, но мои действия – капля в море». Когда я ходил по свалке у своего дома, почувствовал, что вообще не вношу никакого вклада. Но это неправильное направление, необходимо побороть это угнетающее чувство. Многие опускают руки и уходят, а я продержался и сейчас мне легче.
Почему в Петербурге переработка – все еще проблема
Основная проблема внедрения раздельного сбора отходов – это рентабельность, точнее ее отсутствие. Впереди всего стоят деньги, поэтому гораздо легче и выгоднее вывозить все на свалку. Если бы чиновники были заинтересованы в решении проблем экологии, то построили бы перерабатывающие предприятия. Для этого не нужно дорогостоящее оборудование.
Пластик бывает разных видов, многие из них потенциально опасны. Например, полистирол при нагревании вырабатывает канцерогены, а из него сделаны почти все крышечки для кофе to-go. В земле пластик никогда не разлагается окончательно. Он распадается на мелкие частицы, так называемый микропластик – эти частички уходят в почву и в океан, попадают в пищу животным и рыбам, а потом и к нам в организм.
Важно понимать, что переработка – это не панацея. Нужно научиться использовать вещи повторно и потреблять осознанно. Например, не покупать 10 свитеров и хранить их в шкафу, так и не надев восемь из них. Каждый должен вносить свой вклад – да, это медленно, но это лучше, чем ничего не делать и ждать, когда за тебя все сделает правительство или кто-то другой.
С чего начать, если хочешь ответственно относиться к экологии
Если вы хотите изменить экологическую ситуацию, начните с изменения своего восприятия: перестаньте относиться к отходам как к мусору. Я, например, избавился от слова «мусор», его нет в моем лексиконе. Не старайтесь сразу разобраться во всех видах вторсырья – голова пойдет кругом . Начать можно с малого: собирайте отдельно очевидные вещи – скажем, стекло, бумагу и пластиковые бутылки из-под воды. Есть сайт recyclemap.ru, на нем можно найти все принимающие пункты. Приобретите себе тканевую сумку и не покупайте целлофановые пакеты. Если вы видите во дворе сетки для сбора пластиковых бутылок, то используйте только те, на которых есть контакты и реклама.
Если вы часто берете где-то кофе с собой, купите термокружку, так как бумажные стаканчики не так уж безопасны – их внутренняя часть покрыта тонким слоем пластика, и на переработку их не сдать. На сайте mycupplease.ru есть карта со списком кофеен, куда вы можете спокойно прийти со своей чашкой: на вас не посмотрят косо, в некоторых еще и скидку сделают. И остерегайтесь гринвошинга – это когда производители продвигают свой продукт как эко-био-органический, но на деле в их производстве экологического ничего нет. В супермаркете человек видит на упаковке зеленый листик, переплачивает и думает, что он покупает биопродукт, но чаще всего это обычный товар с несуществующей маркировкой. Есть список официально утвержденных маркировок, подтверждающих экологичность. Для таких случаев есть приложение Eco Label Guide, с помощью которого можно отсканировать био-значок и убедиться в его достоверности.
Планы
Сейчас, когда мы только открыли свое дело, наш доход невелик – это очень долгие деньги. Мы с Настей были готовы к этому. Конечно, рост есть, но медленный. Я веду таблицы, отслеживаю развитие, у нас каждый клиент записан – кто, что и сколько. В будущем, возможно, я перейду на ежедневный режим сборки вторсырья, если это потребуется. Сейчас же мы стараемся развивать наш проект: занимаемся рекламой и просветительской деятельностью, ищем переработчиков редких видов вторсырья, налаживаем сотрудничество с другими экопроектами. Недавно, например, договорились о совместной деятельности с благотворительным магазином «Спасибо», который занимается сбором одежды. В планах также купить новую машину побольше, чтобы увеличить объем вывозимого вторсырья и сэкономить топливо и время. А в будущем я бы хотел открыть свой пункт сбора.
Текст: Софья Зима
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