Как работает первое в Петербурге «Экотакси»?

Как появился интерес к экологии

Мне 35 лет и до 33 я не увлекался экологией, не изучал статистику, выбрасывал все отходы в один полиэтиленовый пакет под раковиной, что меня не смущало и не тревожило. Учился на государственном муниципальном управлении, и если бы пошел работать по специальности, то, наверное, стал бы каким-нибудь чиновником. Около четырех лет я был управляющим в магазине «Лего», последнее, чем занимался до «Экотакси», была таможня: отслеживал товары и отвечал за внешнюю экономическую деятельность – работа в офисе стала для меня невыносимой.

Два года назад моя мама начала вытаскивать пластиковые бутылки из мусорного ведра, и меня это не очень радовало. Тогда мы с ней договорились, что я не буду сваливать отходы в одну кучу, а буду складывать то, что можно переработать, отдельно и после отдавать ей. Меня не интересовало, куда это все потом отправится, но прошло совсем немного времени, и я осознал, что невольно начал различать виды пластика. Далее стал узнавать все больше нюансов: что можно сдавать, куда и в каких количествах. Скоро все это настолько вошло в привычку, что у меня уже рука не поднималась выкинуть то, что может пойти на переработку.

Не так давно я переехал на север Петербурга, на край Сосновки. Из окон нашего дома был виден пустырь, там в 2015 году снесли гаражи, чтобы построить школу, но что-то пошло не так, работы не начали, а на этом месте образовалась несанкционированная свалка. Туда привозили строительный мусор, количество отходов росло. Мы с соседями стали проводить субботники, собирать все и раскладывать: пластик – отдельно, стекло – отдельно. Когда я ходил среди куч мусора, я задумался, сколько же таких свалок по всей стране. Это было в марте этого года. Тогда я понял, что самую главную статистику по загрязнению окружающей среды можно увидеть на наших улицах. Так мое отношение к вторсырью плавно поменялось от равнодушного до того, что сейчас я занимаюсь экологическим бизнесом.