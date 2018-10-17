Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко открыл собственную благотворительную организацию CancerFund.

Врач написал об этом на своей странице в Facebook, добавив, что прошел семимесячное лечение и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы заниматься проектом, основной целью которого станет поддержка и развитие онкологической помощи в России.

«Мы вправе требовать многого от нашего государства, потому-что нам много обещают, но я уверен, что без личного участия каждого из нас мы не сможем создать то общество, которое реально может влиять на существующие у нас в стране проблемы. Я говорю сейчас об обществе неравнодушных людей, которым не все равно и которые хотят что-то изменить», — написал он.