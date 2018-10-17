Петербургский хирург-онколог Алексей Павленко основал свой благотворительный фонд
Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко открыл собственную благотворительную организацию CancerFund.
Врач написал об этом на своей странице в Facebook, добавив, что прошел семимесячное лечение и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы заниматься проектом, основной целью которого станет поддержка и развитие онкологической помощи в России.
«Мы вправе требовать многого от нашего государства, потому-что нам много обещают, но я уверен, что без личного участия каждого из нас мы не сможем создать то общество, которое реально может влиять на существующие у нас в стране проблемы. Я говорю сейчас об обществе неравнодушных людей, которым не все равно и которые хотят что-то изменить», — написал он.
Первым проектом CancerFund станет обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами. Поддержать фонд можно здесь.
Хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого этой весной обнаружили рак желудка, боролся с нелугом, публикуя онлайн-отчет о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта. Павленко не прекращал работать. Мы поговорили с хирургом о том, почему его проект вызвал такой резонанс и почему он не может позволить себе пребывать в бездействии.
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