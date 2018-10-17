Массовое убийство в керченском колледже: все, что известно на данный момент

Что случилось?

В среду 17 октября около 12:00 по московскому времени в политехническом колледже города Керчь прогремели несколько взрывов, а потом раздались выстрелы. Самодельное устройство, начиненное металлическими предметами, преступник положил в рюкзак и оставил в столовой. Погибли 19 человек, 40 пострадали, восемь находятся в тяжелом состоянии. Официального списка пострадавших все еще нет, по сети ходит неофициальный, якобы снятый у керченской больницы.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». После осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что погибшие скончались от огнестрельных ранений. СК переквалифицировал уголовное дело на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Издание Kerch.com.ru записало телефонный разговор директора учебного заведения Ольги Гребенниковой. Она заявила: «Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Кто-то ворвался, взорвали... Повылетали все стекла... Взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали — ну я не знаю с чем — бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого вообще могли найти, кто попадался. И дети, и сотрудники погибли».