Массовое убийство в керченском колледже: все, что известно на данный момент
Что случилось?
В среду 17 октября около 12:00 по московскому времени в политехническом колледже города Керчь прогремели несколько взрывов, а потом раздались выстрелы. Самодельное устройство, начиненное металлическими предметами, преступник положил в рюкзак и оставил в столовой. Погибли 19 человек, 40 пострадали, восемь находятся в тяжелом состоянии. Официального списка пострадавших все еще нет, по сети ходит неофициальный, якобы снятый у керченской больницы.
Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». После осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что погибшие скончались от огнестрельных ранений. СК переквалифицировал уголовное дело на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Издание Kerch.com.ru записало телефонный разговор директора учебного заведения Ольги Гребенниковой. Она заявила: «Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Кто-то ворвался, взорвали... Повылетали все стекла... Взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали — ну я не знаю с чем — бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого вообще могли найти, кто попадался. И дети, и сотрудники погибли».
Кто преступник?
Личность преступника была быстро установлена благодаря камерам наблюдения – им оказался 18-летний студент 4 курса этого колледжа Владислав Росляков. Его одногруппники рассказали Mash, что утром он поздоровался с ними, как ни в чем не бывало — они успели обратить внимание на то, что у Рослякова в руках два рюкзака. После совершения преступления Владислав покончил с собой в библиотеке учебного заведения.
Молодой человек был зачислен в техникум в 2015 году на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Знакомый Владислава рассказал РБК, что он «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им». Также известно, что подросток «был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками».
Откуда у него оружие?
За месяц до произошедшего Росляков получил официальное разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов. Ученики также рассказали, что Росляков сам говорил о том, что проводит опыты со взрывчатыми веществами.
Как он смог пронести оружие в колледж?
Ученик Керченского политехнического колледжа рассказал изданию «КоммерсантЪ», что 3-4 недели назад в учебном заведении поставили металлоискатели, но «так как у каждого ученика есть свой гаджет, телефон, ключи, все постоянно через него проходят, и он пиликает, и на это внимания никто не обращает. То есть пронести какой-нибудь ствол, какое-нибудь взрывчатое вещество, я не думаю, что являлось какой-то большой проблемой». На входе находилась одна вахтерша Наталья Паникоровская, ей около 60 лет, ее преступник ранил одной из первых.
Что известно о семье Рослякова?
Mash сообщает, что он жил с матерью Галиной Росляковой, его родители давно развелись. Галина работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда в том числе отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших, женщина была на рабочем месте и принимала пациентов.
-
Эрик Харрис, Колумбайн.
Актер, сыгравший Эрика Харриса в фильме о Колумбайне.
Влад Росляков, Керчь, политехнический колледж.
Что повлияло на Рослякова?
Авторы Telegram-каналов обратили внимание на то, что Росляков точно копирует стиль Эрика Харриса, который вместе с Диланом Клиболдом устроил массовое убийство в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года в США. В 2004 году была снята реконструкция трагедии для передачи под названием «Нулевой Час», в которой роли Эрика и Дилана исполнили Бэн Джонсон и Джош Янг.
Что происходит в Крыму?
В Керчи объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур. Министерство просвещения России переведет студентов Керченского политехнического колледжа в другие учебные заведения.
В 17:50 издание Керчь.ФМ сообщило, что рядом с колледжем было обезврежено еще одно взрывное устройство.
Что происходит в остальной части страны?
В Москве несут цветы к стеле «Город-герой Керчь» в Александровском саду у Кремля. В Госдуме уже предложили разрешить учителям обыскивать школьников и изымать запрещенные предметы при необходимости. Первый канал снял развлекательные программы с эфира. В Петербурге открылась книга соболезнований, а в Доме национальностей организован временный мемориал памяти погибшим.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.