В здании керченского колледжа нашли еще одну бомбу

Следственный комитет переквалифицировал дело, возбужденное после событий в керченском колледже, со статьи «теракт» (ст. 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В СКР заявили, что первоначальный осмотр тел погибших в керченском колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений.