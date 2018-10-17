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В здании керченского колледжа нашли еще одну бомбу

В здании политехнического колледжа в Керчи, нашли еще одно взрывное устройство, сообщает Meduza. Об этом сообщил представитель НАК Андрей Пржездомский.

На месте работают взрывотехники, которые изучают обнаруженную бомбу. Напомним, 17 октября в колледже произошло массовое убийство: 18-летний студент Владислав Росляков пришел с ружьем, устроил стрельбу и взорвал бомбу. Канал Mash опубликовал фотографии Рослякова. Погибли по меньшей мере 18 человек, около 50 получили ранения. шесть пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Массовое убийство в керченском колледже: все, что известно на данный момент

Следственный комитет переквалифицировал дело, возбужденное после событий в керченском колледже, со статьи «теракт» (ст. 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В СКР заявили, что первоначальный осмотр тел погибших в керченском колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений.


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