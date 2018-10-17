Появилось фото виновника взрыва в Керчи — им оказался студент
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что взрыв в керченском колледже устроил 18-летний студент Владислав Росляков. Молодой человек зашел с ружьем в школу, устроил стрельбу, а затем взорвал бомбу. Позже нападавший покончил с собой.
Mash уже опубликовал фото виновника трагедии. Снимок был сделан с камеры видеонаблюдения.
На момент публикации число жертв взрыва в колледже достигло 18 человек. Об этом также заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Ранее говорилось о 13 погибших.
Напомним, в Керченском политехническом колледже днем 17 октября прогремел взрыв. Как сообщили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России, в учебном заведении привели в действие неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на место вылетели следователи из Москвы.
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