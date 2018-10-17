Появилось фото виновника взрыва в Керчи — им оказался студент

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что взрыв в керченском колледже устроил 18-летний студент Владислав Росляков. Молодой человек зашел с ружьем в школу, устроил стрельбу, а затем взорвал бомбу. Позже нападавший покончил с собой.

Mash уже опубликовал фото виновника трагедии. Снимок был сделан с камеры видеонаблюдения.