18+

Появилось фото виновника взрыва в Керчи — им оказался студент

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что взрыв в керченском колледже устроил 18-летний студент Владислав Росляков. Молодой человек зашел с ружьем в школу, устроил стрельбу, а затем взорвал бомбу. Позже нападавший покончил с собой.

Mash уже опубликовал фото виновника трагедии. Снимок был сделан с камеры видеонаблюдения. 

Массовое убийство в керченском колледже: все, что известно на данный момент

На момент публикации число жертв взрыва в колледже достигло 18 человек. Об этом также заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Ранее говорилось о 13 погибших. 

Напомним, в Керченском политехническом колледже днем 17 октября прогремел взрыв. Как сообщили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России, в учебном заведении привели в действие неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на место вылетели следователи из Москвы.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров