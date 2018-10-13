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Команда «Вечернего Урганта» присоединилась к #skibidichallenge

В танцевальном флешмобе #skibidichallenge, который запустила петербургская группа Little Big, приняли участие команда шоу «Вечерний Ургант», зрители и рэпер Баста. 

 

 

 

«Мы реально неделю так ходим! Ильич, пощадите!», — пишет на своей странице в Instagram Александр Гудков.

 

Клип на песню «Skibidi» быстро стал вирусным, а в #skibidichallenge приняли участие как школьники и студенты, так и многие другие!

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#skibidichallenge

Публикация от AlexOneBit_Live (@alexonebit_live)


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