Команда «Вечернего Урганта» присоединилась к #skibidichallenge
В танцевальном флешмобе #skibidichallenge, который запустила петербургская группа Little Big, приняли участие команда шоу «Вечерний Ургант», зрители и рэпер Баста.
«Мы реально неделю так ходим! Ильич, пощадите!», — пишет на своей странице в Instagram Александр Гудков.
Клип на песню «Skibidi» быстро стал вирусным, а в #skibidichallenge приняли участие как школьники и студенты, так и многие другие!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.