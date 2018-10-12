Правительство ужесточило правила восстановления водительских прав

Правительство установило новое условие для возврата водительских прав, которые отобрали из-за нарушения ПДД. Для того чтобы вернуть их обратно, водителям теперь необходимо оплатить все имеющиеся штрафы.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, для восстановления водительского удостоверения необходимо вновь сдать теоретический экзамен на знание ПДД и, в особых категориях нарушений, пройти медицинское освидетельствование. К этим пунктам теперь добавилось обязательное погашение всех штрафов.

Напомним, ранее стало известно, что МВД предлагает изменить процесс сдачи экзамена на водительские права. Так, «площадку» хотят полностью убрать и вместо нее всю практическую часть предлагают сдавать в городе (включая выполнение элементов «параллельная парковка», «эстакада» и т. п.). «Площадку» оставят только для мотоциклов и мопедов.