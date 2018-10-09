«В кафешке с подружками не потрешь за эвтаназию»: как в Петербурге проходят встречи любителей поговорить о смерти

История Death Cafe

Первую встречу Death Cafe Джон Андервуд провел у себя дома в Лондоне и позвал на нее свою мать, психиатра Сью Барски Рейд. Они решили, что задача события – повышать осведомленность людей о смерти. Организатор первого Death Cafe в Петербурге психолог Ольга Сорина формулирует свою цель так: «Я четко разграничиваю психотерапевтические группы, где можно поделиться своими мыслями, чувствами и переживаниями и услышать чужие, и эти встречи. Наша цель — стать богаче внутренне».

Ольга узнала об этом формате от коллег, курирующих Death Cafe в Москве. Она работает с сотрудниками благотворительных фондов, которые каждый день сталкиваются с утратой. «У меня было ощущение, что места и времени говорить о смерти нет – и с этим сталкивается каждый. Какое-то время я крутила эту мысль у себя в голове, а потом подумала, почему бы и нет? Можно организовать встречу самой – это просто».

Модератор Алла Образцова считает идею кафе «здоровской и безопасной»: «Здесь нет лекторов или специалистов. Что-то об этом знает каждый, любому есть, чем поделиться». Одна из важных идей кафе — разговоры о смерти проходят на пользу жизни.

Кто приходит на Death Cafe

Посетители удивительно спокойны, даже оптимистичны. Александр интересуется смертью как философским феноменом, хотя несколько раз в жизни терял близких. Для Марии эта тема очень важна – она обсуждает ее каждый день и даже ведет соответствующую группу. Кристина в последнее время часто думает о похоронах и о том, что у нас не принято спрашивать, какими их хотел бы видеть сам умерший. Таня уверяет: «Мое окружение считает, что об этом нельзя говорить, потому что так можно притянуть к себе беду».

Дмитрий просто листал ленту и наткнулся на встречу, но, как выяснилось потом, он несколько лет назад работал агентом по организации похорон. Ирина занимается частной психотерапевтической практикой и работает в фонде социальной помощи волонтерам. Она говорит: «Это мой профессиональный интерес, но важен и мой личный страх смерти, который я хочу сначала обнаружить в себе, потом заявить о нем вслух в надежде, что от этого он станет меньше, а потом и подружиться с ним». Сева работал с неизлечимыми больными: «Я рос в религиозной семье, это сформировало у меня ощущение, что земной жизнью все не заканчивается. Во время учебы в университете я служил медбратом в хосписе, с тех пор смерть для меня имеет утилитарное значение. Мне не кажется, что нужно как-то особо об этом переживать или трястись».

Среди молодых людей есть женщина постарше Вера, она признается: «Жизнь меня так часто с этим сталкивала, я очень много знаю о гибели – гораздо больше, чем хотелось бы. Группа поддержки мне не нужна, скорее я могла бы поделиться опытом. У меня это настолько отрефлексировано, что девать некуда». Пришел на встречу и профессиональный труп Александр – он сыграл умерших в кино 57 раз и, рассказывая о себе, употребляет слово «замочили», после чего извиняется: «Это у меня профессиональное».