Россиян начнут переводить на электронные паспорта с 2021 года
С 2021 года россиян планируют перевести на электронные паспорта. Концепция замены бумажных документов, удостоверяющих личность, обсуждалась на совещании правительства еще в сентябре, сообщают «Ведомости». Законопроект входит в программу «Цифровая экономика».
На карточке будут записаны те же данные, что и в паспорте: Ф.И.О, фотография, подпись и другие, а также фото владельца, выгравированное лазером, биометрические данные и микросхема.
На документе будут указаны сведения об ИНН и СНИЛС, водительских правах. Также в него будет включен электронный слепок лица, отпечаток пальца владельца, электронная подпись и код доступа к цифровому профилю.
Новый паспорт позволит гражданам получить доступ к госреестрам и госуслугам, запись об оказании этих услуг также будет фиксироваться в электронном виде. По карточке также можно будет получить коммерческие услуги и совершать юридически значимые действия.
Ранее в России приняли новые правила регистрации автомобилей.Теперь водители смогут использовать электронные паспорта транспортных средств при регистрации. Бумажные документы действуют бессрочно, но при необходимости их можно заменить электронными.
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