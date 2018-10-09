После драки Кокорина и Мамаева с чиновником Минпромторга возбуждено уголовное дело

Московское МВД возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) после драки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и футболиста "Краснодара" Павла Мамаева с чиновниками Минпромторга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пострадавший - директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Адвокат Дениса Пака, Геннадий Удунян, заявил, что будет добиваться переквалификации статьи на «Хулиганство».

В "Зените" назвали инцидент "вопиющим". Решение о наказании спортсмена будет принято позднее, после выяснения обстоятельств дела.

Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.

Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.

Видео: Mash