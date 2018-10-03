Путин уволил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил полпреду в СЗФО Александру Беглову стать исполняющим обязанности главы города, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Полтавченко же президент предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил Песков.

Георгий Полтавченко занял пост губернатора Петербурга в 2011 году. В 2014-м он набрал на досрочных выборах 79,3% голосов. Полномочия градоначальника истекают в 2019 году. Тем временем СМИ регулярно отправляют губернатора в отставку. В октябре 2017 года источники «Дождя» назвали Полтавченко в числе главных претендентов на отставку.

Среди причин отставки они перечислили хозяйственные проблемы в Петербурге, плохую «политическую управляемость», конфликт вокруг передачи Исаакиевского собора церкви и проблемы со стройкой стадиона на Крестовском острове. Глава города даже назвал традиционную для Петербурга шаверму «шаурмой».

Перед президентскими выборами, 5 февраля, в СМИ прокатилась очередная волна слухов о грядущей отставке Полтавченко. Она началась после того, как президент России Владимир Путин наградил градоначальника орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Некоторые СМИ, в частности телеканал «Царь-град», предположили, что так Полтавченко готовятся проводить с поста. Однако спикер ЗС Петербурга Вячеслав Макаров тогда сказал, что награда стала признанием заслуг градоначальника перед страной и его эффективности на посту главы Петербурга.