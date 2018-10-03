Похититель пресс-папье XIX века из Павловского дворца получил 2,5 года тюрьмы

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 2,5 годам колонии Дмитрия Лапаева, который украл летом пресс-папье императрицы Марии Федоровны в Павловском дворце. Его отправят в колонию на 2,5 года. Гражданский иск признан судом по праву.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также извинился перед потерпевшими.По его словам, он даже не понял, что попал в музей-заповденик.

Напомним, ночью 15 июня 30-летний петербуржец проник в комнаты Марии Федоровны в ГМЗ «Павловск» и украл оттуда старинное пресс-папье из золоченной бронзы за 950 тысяч рублей. После этого мужчина отправился в кафе в парке и там похитил из кассы 3 тысячи рублей. Пресс-папье представляет собой фигуру бегущего ополченца, держащего французское знамя, на котором выгравировано: «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 год». Петербуржец был задержан у своего дома в состоянии алкогольного опьянения.