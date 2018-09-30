Собчак хочет сделать Сергея Шнурова главой комитета культуры Петербурга
Журналист и политик Ксения Собчак назвала лидера группировки «Ленинград» и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова прекрасной кандидатурой на пост главы комитета по культуре Петербурга. Именно его она хочет видеть на этом месте, если станет губернатором города.
Своими рассуждениями она поделила во время интервью телеканалу НТВ. При этом Ксения Собчак подчеркнула, что не шутит. Она считает музыканта умнейшим и интеллигентнейшим человеком, который справился бы с этими обязанностями.
Ранее бывший кандидат в президенты Ксения Собак не исключила, что может побороться за пост губернатора Петербурга. Телеведущая, которая также является членом федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) заявила, что ее участие будет зависеть от партийных договоренностей
Ранее телеведущая участвовала в выборах президента в 2018 году. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак на выборах президента России в Петербурге набрала больше голосов, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
15 мая в российском павильоне в Каннах Собчак представила документальную картину об отце и первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке. Картина состоит из нескольких интервью, в том числе с президентом Владимиром Путиным, премьером Медведевым и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Режиссером стала Вера Кричевская, которая ранее сняла фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.