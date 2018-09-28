В российских школах хотят запретить продавать чипсы и колу

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил законодательно запретить продажу в школах газированных напитков, чипсов, сухариков и шоколадных батончиков. Чиновник ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктами.

Как пишет «Интерфакс», по мнению Огуля, родители учеников должны получать системные знания по вопросам здорового питания. Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания. В столовых должны продавать натуральные соки, фрукты, овощи и кисломолочные продукты, а из десертов — мармелад и зефир.

Сам Леонид Огуль по специальности врач и рассказал изданию, что одной из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы является неправильное питание и, как следствие, лишний вес. «Более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением: число детей с лишним весом с каждым годом растет», — заключил он.