В 2019 году одежда и обувь в России подорожает на 5–20 %

По оценкам экспертов одежда и обувь в 2019 году подорожает на на 5–20 %, пишет «РБК» со ссылкой на Fashion Consulting Group.

В премиальном сегменте скачок достигнет уровня 10–20 %, среди бюджетных брендов – 5–10 %. Рост цен связан с повышением НДС (с 18 до 20 процентов) и ослаблением курса рубля. В отличие цен на продукты, стоимость одежды и обуви растет не сразу - модные бренды откладывают повышение цен на одежду, чтобы максимально удержать покупателей.

При ослаблении национальной валюты цены практически всегда поднимаются пропорционально курсу, считает гендиректор BNS Group (дистрибьютор Michael Kors, Topshop, Calvin Klein Jeans и других брендов) Денис Богатырев.

Ранее производители хлеба предупредили о росте цен на 10%. Это связано с ростом цен на зерно и скачком курса валют. Кондитерские предприятия также предупредили о скачке цен на свою продукцию из-за запрета на импорт сухого молока из Белоруссии.