Однако во время встречи журналистов, судя по всему, больше интересовали слухи о второй беременности Собчак. Как пишет портал «Мойка78», на встрече телеведущая, одетая в брючный костюм и свободную блузку, «продемонстрировала живот». Присутствующие решили спросить прямо, не помешает ли ее политической жизни новая беременность. «Это мне не помешает», ответила телеведущая, не подтверждая и не отрицая слухи о деликатном положении.