«Это мне не помешает»: Ксения Собчак ответила на вопрос журналистов о второй беременности и карьере
23 августа Ксения Собчак приехала в Петербург на встречу с активистами, журналистами и сторонниками «Партии Перемен». Телеведущая и политик представила проект «Объединенные демократы», в рамках которого предложила всем демократическим активистам поддержку в участии в сентябрьских выборах 2019 года.
Однако во время встречи журналистов, судя по всему, больше интересовали слухи о второй беременности Собчак. Как пишет портал «Мойка78», на встрече телеведущая, одетая в брючный костюм и свободную блузку, «продемонстрировала живот». Присутствующие решили спросить прямо, не помешает ли ее политической жизни новая беременность. «Это мне не помешает», ответила телеведущая, не подтверждая и не отрицая слухи о деликатном положении.
Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. У пары подрастает сын Платон. О первой беременности ведущей стало известно на премии журнала "Собака.ru" "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" в 2016 году: тогда близкая подруга Ксении - издатель и писатель Ника Белоцерковская прямо во время церемонии вручения выкрикнула «Ксения Собчак беременна!». Ведущая смутилась и улыбнулась, а зал принялся аплодировать, заметив округливший живот телеведущий, который отчетливо был виден в платье Tom Ford.
Фото: @xenia_sobchak
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