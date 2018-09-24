В России хотят повысить возраст продажи алкоголя до 20 лет

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила о том, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя. Голикова ссылается на международный опыт, где алкоголь продают не с 18, а с 20-21 года.

Вице-премьер считает, что в более раннем возрасте существуют серьезные риски угрозы здоровью привыкания. Инициативу обсудят публично. Она рассматривается в рамках федерального проекта по здоровому образу жизни (включенного в нацпроет «Демография»), который включает как ограничение потребления алкоголя и табака, так и вопросы здорового питания, физкультуры и спорта.

Правительство начнет работать по программе, разработанной Минздравом, с 1 января 2019 года. В начале года специалист министерства по профилактической медицине Сергей Бойцов, выступавший за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, говорил о вероятном возвращении этого пункта в приоритетный нацпроект.