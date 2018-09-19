На свалке под Петербургом обнаружены миллионы тонн токсичных отходов

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что на полигоне «Красный Бор» в Ленобласти сложилась критическая ситуация, вызванная захоронением 2 миллионов тонн токсичных промышленных отходов, сообщает ТАСС.

Патрушев отметил, что правительству Петербурга необходимо срочно принять меры по устранению экологической угрозы, включая обеззараживание захороненных химических отходов. Он также упрекнул власти за медлительность и игнорирование проблемы. В свою очередь полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов назвал «Красный Бор» «опасной экологической бомбой».

Как пишет «Фонтанка», в начале сентября во второй раз состоялись общественные слушания о проекте очистных сооружений стоимостью в 500 млн рублей. Через месяц он будет представлен на государственную экологическую экспертизу с учетом всех прошлых замечаний. В случае успеха, к реализации проекта приступят не раньше чем в 2020 году.