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СМИ опять утверждают, что Ксения Собчак ждет второго ребенка

Издание Super со ссылкой на официальных представителей Ксении Собчак пишет о том, что телеведущая ждет второго ребенка.

Источники на съемочной площадке передачи «Собчак слезам не верит», которая в скором времени выйдет на одном из российских телеканалов, сообщили, что к работе ведущая приступает уже в «положении, заметном для окружающих». К слову, пользователи Instagram уже поздравляют  Собчак с грядущим пополнением в семье. 

Напомним, во второй беременности СМИ подозревали Собчак еще в марте: ряд изданий истолковали заявление ведущей об «определенном состоянии» после посещения детской больницы в Волоколамске, как намек на беременность. 

Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. У пары подрастает сын Платон. О первой беременности ведущей стало известно на премии журнала "Собака.ru" "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" в 2016 году: тогда близкая подруга Ксении - издатель и писатель Ника Белоцерковская прямо во время церемонии вручения выкрикнула «Ксения Собчак беременна!». Ведущая смутилась и улыбнулась, а зал принялся аплодировать, заметив округливший живот телеведущий, который отчетливо был виден в платье Tom Ford.


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