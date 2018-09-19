СМИ опять утверждают, что Ксения Собчак ждет второго ребенка

Издание Super со ссылкой на официальных представителей Ксении Собчак пишет о том, что телеведущая ждет второго ребенка.

Источники на съемочной площадке передачи «Собчак слезам не верит», которая в скором времени выйдет на одном из российских телеканалов, сообщили, что к работе ведущая приступает уже в «положении, заметном для окружающих». К слову, пользователи Instagram уже поздравляют Собчак с грядущим пополнением в семье.